Storia a lieto fine. Giuseppe Aiosi riabbraccia Bach smarrito da 2 settimane

Dopo due settimane tra amarezza e speranza, Giuseppe Aiosi è finalmente riuscito a riabbracciare il suo amato cane, Bach, grazie al prezioso aiuto di tante persone che hanno diffuso annunci e seguito la vicenda sui social, dulcis in fundo, nella mattinata di oggi, il ritrovamento del Sig. Florin Chita.

Bach si era smarrito tra i boschi della zona di Gonato-Gimmeti lo scorso 26 aprile, lasciando il suo padrone triste, ma determinato a non arrendersi nella sua ricerca. Ieri, speranze si erano accese in quel di Lascari, dove era stato segnalata la presenza di un cucciolo molto simile a Bach. Giunto sul posto, tuttavia, ogni attesa di Giuseppe è stata disillusa in quanto il cucciolo, seppur davvero molto simile, non era quello tanto cercato.

E quindi, quando ogni lieto fine sembrava svanire, oggi è arrivata la tanto cercata sorpresa.

La svolta, questa mattina quando Bach è stato avvistato lungo la strada, nei pressi della Masseria Rocca di Gonato da Florin Chita che lì lavora, il quale ha agito prontamente per metterlo in sicurezza. La notizia del ritrovamento ha riempito di gioia i tanti che hanno diffuso messaggi e foto di Bach sui social.

Anche se provato, dolorante e smagrito Bach sta tutto sommato bene, a giudicare dalle sue condizioni, il cucciolone è rimasto a vagare nei boschi per tutti questi giorni, probabilmente scontrandosi anche con qualche cinghiale. Il suo padrone Giuseppe non si è mai arreso, dedicando il giorno, e a volte anche la notte, all’impresa di riportare a casa il suo amico a quattro zampe. La sua determinazione e la sua devozione sono state ricompensate con il ritorno a casa di Bach.