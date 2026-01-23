Storica visita del Presidente Mattarella a Cefalù: bandierine e diretta streaming per i cittadini

Cefalù si prepara a vivere una giornata destinata a entrare nella storia della città. Domani, sabato 24 gennaio 2026, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella farà il suo ingresso nel centro storico, attraversando Corso Ruggero, in occasione di un evento ufficiale che si terrà nella Cattedrale.

Il passaggio del Capo dello Stato è previsto intorno alle ore 9.30, con arrivo da via Matteotti. Per consentire ai cittadini di partecipare simbolicamente a questo momento solenne, l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione bandierine tricolori, fino a esaurimento scorte.

Si tratta di un evento di portata eccezionale: è la prima volta nella storia che un Presidente della Repubblica Italiana viene accolto nella città di Cefalù. La visita è legata a un appuntamento nella Cattedrale, fortemente voluto da Monsignor Crispino Valenziano, che conferisce all’iniziativa un alto valore simbolico, culturale e istituzionale. Per evidenti ragioni di sicurezza, l’accesso all’evento sarà a numero chiuso. Tuttavia, cittadini e fedeli potranno seguire l’appuntamento in diretta streaming attraverso la pagina ufficiale della Diocesi di Cefalù e del Cefalino, garantendo così la massima partecipazione anche a distanza.