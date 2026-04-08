“Storie da Bar” chiude la stagione di Spazioteatro: Andrea Lupo protagonista a Spazioscena

Si chiude con un appuntamento all’insegna della narrazione e dell’ironia la stagione 2025/2026 di Spazioteatro. Sabato 11 aprile, alle ore 21:15, il palco di Spazioscena ospiterà l’ultimo evento in cartellone con il reading “Storie da Bar”, interpretato da Andrea Lupo del Teatro delle Temperie. Lo spettacolo prende ispirazione da due celebri opere di Stefano Benni, “Bar Sport” e “Il bar sotto il mare”, portando in scena un universo popolato da personaggi surreali, ironici e profondamente umani.

Il pubblico verrà trasportato nel mondo senza tempo del bar sport, luogo simbolico e familiare presente in ogni paese italiano: uno spazio dove convivono figure iconiche come il playboy millantatore, lo “scemo del bar”, il nonno semi-imbalsamato e gli appassionati di interminabili tornei di briscola. Un microcosmo capace di raccontare storie incredibili, tra amori, rivalità e discussioni animate, in un’atmosfera sospesa tra comicità e poesia. A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza scenica sarà il contributo musicale del maestro Guido Sodo, che accompagnerà il reading con le sue chitarre, arricchendo di suggestioni sonore il racconto. Per chi volesse già acquistare il biglietto può farlo cliccando QUI.