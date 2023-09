Strada provinciale 9 (Castelbuono – Isnello – Collesano – Campofelice): la storia infinita

Venite a firmare per chiedere la strada nei giorni 11, 12, 13, 15 e 16 settembre 2023 nella sede della Consulta in via Mariano Raimondi n. 28 dalle 17:30 alle 19:30.

(Riceviamo e pubblichiamo) – Uno dei motivi per cui il nostro territorio è sempre meno appetibile per le imprese, ma anche per i giovani e le famiglie in genere, è la carenza di infrastrutture, prima fra tutte quelle di collegamento intercomunale.

Da molti anni, per esempio, la strada provinciale 9, che collega Castelbuono a Isnello e poi a Collesano e Campofelice, versa in condizioni pietose, ed è difficilmente percorribile con automobili che non siano fuoristrada, senza mettere a rischio l’autoveicolo e la stessa incolumità delle persone.

Si parla tanto di mobilità dolce e di città a rete madonita, ma siamo tornati ai tempi delle mulattiere e delle distanze incolmabili.

Ci avevano fatto sapere che era certo che la provinciale n. 9 sarebbe stata finanziata con i fondi del Po Fesr che scade il 31 dicembre 2023, e per questo motivo essa è stata esclusa dai progetti finanziati con la Nuova Strategia nazionale aree interne gestita dall’Unione dei Comuni Madonie.

Ma invece apprendiamo che il progetto non è pronto e la scadenza non sarà rispettata.

Sappiamo che a livello ragionale si sono trovate coperture alternative per diversi progetti privi di finanziamento in tutta la regione, ma la provinciale n. 9 è stata tagliata fuori.

Tutto ciò dimostra l’assoluta insensibilità dei centri di potere regionali verso la situazione di crisi economica e sociale, e di spopolamento, che stanno attraversando le Madonie, ma soprattutto l’irrilevanza della classe politica locale e della governance del territorio, buona a sostenere megaprogetti di osservatori astronomici e di seggiovie, e a organizzare sagre e inseguire ribalte mediatiche, inesistente quando invece si discute di problemi vitali per il nostro avvenire. E’ stata costruita in poche settimane una inutile strada che attraversa la dolina di Piano Battaglia, ma raggiungere questa località turistica rimane un’impresa!

La Costituente per Castelbuono pertanto sostiene la petizione popolare lanciata da cittadini dei comuni interessati, diretta ad ottenere finalmente il diritto alla mobilità intercomunale e al ripristino della viabilità lungo la strada provinciale n. 9, per avvicinare quattro comuni tra di loro così vicini, ma resi lontani dall’indifferenza di chi avrebbe il compito di curarsene.

Costituente per la Castelbuono di Domani