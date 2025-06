Straordinario successo per la XVII Infiorata di Castelbuono dedicata a Camilleri

Via Sant’Anna, il suggestivo “salotto” di Castelbuono, si è trasformata anche quest’anno in un meraviglioso tappeto floreale, confermandosi cuore pulsante del borgo madonita durante la tradizionale Infiorata. L’evento ha richiamato migliaia di visitatori da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane, offrendo un fine settimana ricco di colori, profumi, cultura e tradizioni.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale PromoMadonie guidata da Jhonny Lagrua, si è svolta con il patrocinio del Comune di Castelbuono, della Regione Siciliana – Assessorati al Turismo, ai Beni Culturali, all’Agricoltura e allo Sport – con l’obiettivo di valorizzare l’arte, il territorio e la cultura siciliana.

Il tema scelto per questa XVII edizione è stato “100 Anni di Andrea Camilleri”, un omaggio sentito al grande scrittore siciliano nel centenario della sua nascita. Attraverso la letteratura, Camilleri ha saputo raccontare l’anima della Sicilia, rendendola protagonista su scala internazionale. Le opere floreali hanno interpretato con sensibilità e maestria l’universo narrativo dell’autore, offrendo un percorso artistico emozionante.

Fondamentale, come sempre, il contributo dei Maestri Infioratori di Castelbuono e degli studenti delle scuole locali, che hanno lavorato con passione alla realizzazione dei bozzetti floreali. Il pubblico ha potuto assistere fin dalle prime fasi alla creazione delle composizioni, vivendo un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Negli anni, la collaborazione con gruppi di infioratori provenienti da Noto e da altre città italiane ha arricchito le competenze tecniche e artistiche dei castelbuonesi, elevando ulteriormente la qualità dell’evento.

Il programma ha previsto quattro giornate dense di appuntamenti: spettacoli, teatro di strada, animazione per bambini, cortei storici, esibizioni di sbandieratori e degustazioni di prodotti tipici locali. Tra gli eventi più attesi, il “Gran Premio del Mediterraneo”, che ha visto sfilare i più bei cortei storici di Sicilia, con la partecipazione di musici e sbandieratori provenienti da tutta l’isola. Il trofeo “Regione Siciliana” è stato vinto dal gruppo di Caccamo.

In Piazza Castello, il cabaret dei “4 Gusti” e il concerto dei “ReTroSka” hanno animato il pubblico, regalando momenti di puro intrattenimento.

Il 2 giugno si è registrato il momento di maggiore affluenza: migliaia di visitatori hanno affollato le vie del centro storico per ammirare le composizioni floreali e assistere alle esibizioni della Fanfara dei Bersaglieri e alla novità assoluta di quest’anno, la sfilata dei Carretti Siciliani, in scena per la prima volta a Castelbuono.

L’enorme affluenza ha riempito tutte le strutture ricettive di Castelbuono e dei comuni limitrofi, confermando l’Infiorata come uno degli eventi più attrattivi dell’intera Regione Siciliana.

Durante l’evento, i validatori del Geoparco UNESCO – in visita per l’ispezione periodica del Geoparco Mondiale delle Madonie – hanno potuto ammirare l’infiorata, esprimendo apprezzamenti sia per l’organizzazione che per l’accoglienza ricevuta dal Comune.

Accogliendo la richiesta degli operatori turistici, l’esposizione è stata prolungata fino alla giornata successiva, consentendo ancora a molti di visitare le opere floreali.

Il commento di Jhonny La Grua:

“Mi ritengo molto soddisfatto del successo che ha fatto registrare anche quest’anno la nostra infiorata. A tal proposito voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo: il Comune di Castelbuono, il Sindaco Mario Cicero, l’assessore Dario Guarcello, l’assessore Annalisa Genchi, la Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, l’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – tutti gli sponsor, le forze dell’ordine, il Comandante della Stazione Carabinieri Luogotenente Francesco Pagana, la Polizia Locale e il Comandante Failla, la Croce Rossa di Campofelice e della Valle dell’Halaesa, i gruppi di infioratori e le scolaresche, la giuria del Gran Premio del Mediterraneo e tutte le delegazioni dei Cortei Storici e degli Sbandieratori.”

Appuntamento all’edizione 2026, sempre nel primo weekend di giugno.