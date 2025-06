Streetball 3VS3 Cefalù 2025: Matteo Soragna ospite dell’evento

Il 19 e 20 luglio 2025 torna a Cefalù uno degli appuntamenti estivi più attesi: l’ottava edizione dello Streetball 3vs3 Cefalù, inserito ufficialmente nel cartellone degli eventi estivi del Comune di Cefalù e tappa ufficiale dell’Estathé 3×3 Italia FIP Circuit, prestigioso circuito nazionale promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro. In tutta la Sicilia, solo 12 tornei fanno parte di questo esclusivo circuito: un riconoscimento importante per la qualità e l’organizzazione dell’evento cefaludese.

Lo streetball, o basket da strada, è una variante della pallacanestro giocata 3 contro 3 su un solo canestro. Riconosciuto a livello internazionale, è oggi disciplina olimpica.

Anche per questa edizione è previsto un numero altissimo di partecipanti provenienti da tutta la Sicilia e da fuori regione, grazie anche alla collaborazione con strutture ricettive e agenzie locali che offriranno pacchetti su misura per gli atleti. Un’occasione unica per vivere lo sport e, allo stesso tempo, immergersi nella magia estiva di Cefalù, tra il fascino del mare, i tramonti mozzafiato e l’atmosfera vivace che la rende una delle mete turistiche più amate del Mediterraneo. La cittadina normanna è facilmente raggiungibile anche in treno: i campi distano appena 450 metri dalla stazione.

Ospite d’eccezione dell’edizione 2025 sarà Matteo Soragna, leggenda del basket italiano e oggi commentatore e opinionista di Sky Sport. Capitano della Benetton Treviso con cui ha vinto Scudetto, Coppe Italia e Supercoppa, Soragna ha indossato la maglia azzurra per 128 volte, conquistando un bronzo agli Europei 2003 e uno storico argento alle Olimpiadi di Atene 2004. Un campione che ha lasciato il segno anche in Sicilia, con le maglie di Barcellona e Orlandina.

La giornata conclusiva, domenica 20 luglio, sarà un vero e proprio show: dalle finali sul campo centrale, trasmesse in diretta streaming con telecronaca, alla spettacolare gara del tiro da 3 punti, passando per esibizioni e intrattenimento per tutti. Un’occasione unica per vivere il basket da vicino, con il calore del pubblico e una fantastica location a far da cornice.

Non mancheranno stand food & beverage, pronti ad accogliere atleti, tifosi e semplici curiosi in un’atmosfera di festa e sport.

Le iscrizioni sono già aperte: previste le categorie Open Maschile, Open Femminile e le categorie Under. In palio un primo premio da 1000 euro e tanti altri riconoscimenti.

Cefalù vi aspetta per due giorni di grande basket, passione e spettacolo!