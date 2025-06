Studentesse della Temple University in visita al GAL Hassin

Un viaggio studio in Sicilia, la terra natale del docente Gianfranco Bellipanni, per indagare l’incrocio tra biologia e conservazione dell’arte dove la Sicilia diventa un laboratorio esperienziale. Tra Cefalù e Palermo, una tappa anche a Isnello, per il secondo anno

Un sabato pomeriggio sicuramente originale e affascinante quello che 16 studentedesse della Temple University di Philadelphia (Pennsylvania) hanno trascorso lo scorso 7 giugno al GAL Hassin, insieme al Prof. Gianfranco Bellipanni docente di Biologia e Biochimica presso la stessa università e direttore del programma di biologia dello sviluppo presso lo Sbarro Institute di Philadelphia dove svolge ricerca sullo sviluppo embrionale dei vertebrati usando lo zebrafish come modello animale.

La visita al Centro GAL Hassin e il viaggio in Sicilia delle studentesse sono rientrati all’interno del progetto “Temple- Sicily Summer Program in Biotechnology applied to conservation of cultural heritage”, una Summer School organizzata e coordinata da Gianfranco Bellipanni e in collaborazione con il Prof. Franco Palla dell’Università degli Studi di Palermo, della durata di un mese e fino a fine giugno per vivere la Sicilia come un laboratorio esperienziale dove studiare e osservare le aree nelle quali la biologia incontra la conservazione dell’arte, attraverso un tour dei più importanti siti culturali e artistici tra Cefalù e Palermo.

All’interno di questo tour culturale non poteva mancare una visita al Centro GAL Hassin, con l’osservazione del Sole grazie all’utilizzo di opportuni filtri collocati su due telescopi della Terrazza Osservativa per ammirare le macchie solari e le protuberanze solari; in Planetario, un viaggio esplorativo nel nostro Universo che porta sempre grandi emozioni. Infine, la parte di ricerca di detriti spaziali e asterodi della Fascia Principale compiuta con il Galhassin Robotic Telescpe (GRT), il telescopio di 400mm a grande campo collocato nel Parco dello Spazio e del Tempo.

Sorridenti in posa per la foto di gruppo. Gruppo di studentesse della Temple University con il docente Gianfranco Bellipanni nel Parco dello Spazio e del Tempo della Fondazione GAL Hassin.

Gianfranco Bellipanni, originario di Cefalù, dopo la laurea in Biologia, ha completato il suo Dottorato di Ricerca in “Biologia cellulare e dello sviluppo” presso l’Università degli Studi di Palermo. Il post-dottorato è stato sviluppato tra l’Università della Pennsylvania e l’Istituto di Genetica dello Sviluppo presso il GSF-Centro Nazionale di Ricerca per l’Ambiente e la Salute di Monaco (Germania). Dal 2008, Gianfranco Bellipanni insegna Biochimica generale, Biologia dello sviluppo, Biologia evolutiva dello sviluppo e Biologia dei sistemi alla Temple University, dove è anche direttore del programma di Biologia dello sviluppo presso lo Sbarro Institute.

Education Abroad and Overseas Campuses – Temple Summer in Sicily:

https://studyabroad.temple.edu/programs/temple-faculty-led-summer-programs/temple-summer-sicily

Sbarro Health Research Organization (SHRO) https://shro.org/