Studio legale delle avvocate Angela e Stefania Fasano premiato per il quinto anno consecutivo da Il Sole 24 Ore per welfare e lavoro

Nuovo podio per lo studio legale delle avvocate Angela e Stefania Fasano. Premiate dal Sole 24 ore per il quinto anno consecutivo, come studio legale dell’anno 2024 in materia di welfare e lavoro.

La ricerca condotta dal Sole 24 Ore (celebre rivista giuridica nazionale) ha messo ancora una volta sul podio una eccellenza di Castelbuono: lo studio legale Fasano con sedi a Palermo, Castelbuono e Roma.

Lo studio si piazza tra quelli più segnalati dai clienti per il Sud Italia e Isole e agguanta ben due stelle, il massimo dei voti concessi sulla piattaforma.

Sono stati 354 gli studi legali più segnalati del 2024 per un totale di 850 riconoscimenti (per area e specializzazione). Anche quest’anno la lista finale mette in evidenza sia grandi studi sia eccellenze a livello territoriale.

Attraverso le segnalazioni di avvocati/e, giuristi/e d’impresa e le opinioni dei/delle clienti, gli avvocati dello studio Fasano stati individuati tra gli studi legali più consigliati a livello regionale e nazionale.

Un contezioso importante quello trattato dallo studio che oramai, da anni, opera non solo a livello regionale, ma nazionale, per l’importante consulenza applicata in materia di diritto del lavoro e diritto scolastico.

Per lo studio legale Fasano si tratta del quinto anno consecutivo in cui la redazione del Sole 24 Ore riconosce questo importante merito. Da ben cinque anni lo studio si affianca a nomi che hanno un grande risalto nazionale ed internazionale, classificandosi quale punto di riferimento per imprese e privati e per tutte le questioni che abbracciano l’ambito giuslavoristico.

Lo studio legale Fasano è stato, inoltre, è stato l’unico studio legale della Regione siciliana ad essere invitato presso il Parlamento Europeo, in Bruxelles, per trattare casi di precariato scolastico e forestale, avendo specializzazione specifica in questo campo.

Una eccellenza locale, che inorgoglisce il nostro territorio.