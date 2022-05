Studio Legale Fasano premiato per il 4° anno consecutivo come miglior studio legale dell’anno 2022 dal Sole 24 Ore

Ascolta l'articolo

La realtà giuridica creata dalle sorelle Fasano, nipoti del compianto Ingegnere Vincenzo Morici, e avente sede anche a Castelbuono, approda sul podio per il quarto anno consecutivo. Il Sole 24 Ore, nell’odierna uscita del 16 maggio, individua lo studio in commento come realtà legale più segnalata dal 2022.

Miglior studio del sud Italia e isole per l’area diritto del lavoro e welfare.

I giudizi sono stati espressi dai clienti soddisfatti del mandato e dai colleghi avvocati, attraverso la società tedesca Statista, al fine di garantire imparzialità e correttezza delle votazioni.

Nonostante la crisi del settore, si legge nell’articolo, lo studio si è qualificato per il modo altamente professionale con cui sono stati seguiti i casi affidati e per gli obiettivi raggiunti.

Una realtà siciliana, castelbuonese, che inorgoglisce il nostro territorio.