Su Repubblica i due itinerari artistici e naturalistici suggeriti dal direttore artistico Ypsigrock Gianfranco Raimondo

Sulla rubrica turistica dell’edizione odierna di Repubblica è apparso un articolo dal titolo “A Castelbuono tra il maniero e gli agrifogli” a proporre i due itinerari d’autore è stato il fondatore e condirettore artistico di Ypsigrock Festival Gianfranco Raimondo.

La domanda della giornalista Giada Lo Porto a Raimondo prevede che quest’ultimo suggerisca due possibili itinerari, uno artistico l’altro naturalistico.

Dunque la neo guida turistica si affida alle esclusive bellezze del Castello dei Ventimiglia per il percorso artistico mentre sorvola agli aerei spazi degli agrifogli giganti di piano Pomo per il percorso naturalistico.

Tutto quadra in questo 2020. Per gioco mi è stato chiesto di fare la guida turistica sui miei itinerari preferiti a Castelbuono. Appena saputo, Conte ha chiuso tutta la Sicilia .Per adesso viaggiamo con l’immaginazione e quella, a voglia (FB, Gianfranco Raimondo)