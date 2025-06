Successi e nuove promesse: l’Ippo Club Cefalù protagonista al Campionato Regionale Salto Ostacoli 2025

Tre bellissime giornate di sole e la suggestiva location segestana hanno offerto un atmosfera unica per il Campionato Regionale di Salto Ostacoli 2025, tenutosi dal 31 Maggio al 1° Giugno presso il Centro Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo.

Percorsi impegnativi per cavalieri e amazzoni, che hanno gareggiato con determinazione ottenendo risultati eccellenti. Sul gradino più alto del podio Arianna Cesare, in sella ad Anna Suzanna, al suo esordio nei Campionati Regionali, si è aggiudicata l’ambita medaglia d’oro nella categoria LP80S, mantenendo prestazioni straordinarie nelle tre giornate. Medaglia di bronzo nella LBP 80 conquistata da Giuliano Mazzola con Asia, detta Pupa: il binomio, già protagonista nel 2024 con un terzo posto nazionale alla FISE “Coppa Italia Club” di Cervia, conferma così la sua crescita.

Coordinati dall’istruttore Emanuele Coco, si sono distinti anche:

– Elisa Restivo, già medaglia d’oro regionale 2024 (Progetto Sport), in sella a Baldo, classificatasi quarta nella categoria LB90;

-Giulia Fiasconaro, in sella a Lady beta , con un primo e un terzo posto nella LB80;

– Serena Gulioso, in sella a Etienne di Valleverdi, ha concluso con buone prestazioni le categorie più impegnative LB90 e LB100;

– Federica Sottile, in sella a Tinto, ha affrontato con determinazione la categoria LB 80 ottenendo un ottimo piazzamento.

– Fiammetta Profeta, già medaglia d’oro 2023, che ha regalato grandi emozioni con “Oh mia Bella del Coco“, giovane e promettente puledra dell’”Allevamento del Coco“: ottima la performance del binomio nella categoria LBP 80

– Filippo Serio, istruttore del settore pony “Ippo Club Cefalù”, vincitore della finale nella LP90 con Kassiaura del Coco si aggiudica un buon risultato.



Ancora una volta, l’Ippo Club Cefalù si distingue nel panorama sportivo cefaludese per l’alta preparazione e professionalità, frutto dell’impegno e della costanza dell’istruttore Emanuele Coco.

Gli impegni dell’Ippo Club Cefalù proseguono con la partecipazione alla Coppa Italia Club Pony 2025 a Giugno e con ultime tappe siciliane del Progetto Sport 2025.