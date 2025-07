Successo di pubblico per la XIX edizione del DiVino Festival

Quattro giorni di assaggi, concerti e volti noti della cultura italiana per celebrare il gusto, la bellezza del sapere e del territorio in una formula ormai consolidata. Successo per il DiVino Festival di Castelbuono che ha salutato l’inizio degli eventi estivi con un grande successo di pubblico.

CASTELBUONO 03.07.2025 – Si è conclusa con un’ottima partecipazione di pubblico la XIX edizione del DiVino Festival, l’evento organizzato dall’Associazione Baz’art Sicilia e volto alla promozione della cultura e del vino. Quest’anno il Festival si è prolungato di un giorno, dedicando proprio al lunedì il Salone del DiVino con oltre 600 etichette in degustazione e masterclass dedicate ad etichette che vantano una storia dalle radici profonde, tra aziende strutturate e piccole realtà dove la produzione di vino è una questione di passione.

«Iniziative come il DiVino Festival rappresentano una chiara testimonianza dell’impegno della nostra comunità nella promozione del territorio» – ha dichiarato il sindaco di Castelbuono, Mario Cicero-. «Da anni investiamo in eventi culturali di grande rilievo e capaci di coinvolgere un vasto pubblico. Attualmente, il nostro calendario conta circa 20 rassegne che attraggono turisti e visitatori, tra cui spicca proprio il DiVino Festival. Questo evento non solo promuove la cultura enogastronomica, ma valorizza anche i diversi territori vitivinicoli della Sicilia e non solo. Un aspetto particolarmente apprezzato di quest’anno è stata la giornata di lunedì, dedicata all’incontro tra le aziende vinicole, gli operatori del settore e i ristoratori, offrendo una preziosa opportunità di crescita e networking. Inoltre, molte realtà italiane ed estere hanno risposto con entusiasmo all’invito, venendo a incontrare gli appassionati di vino. Infine, non possiamo dimenticare i grandi nomi che anche quest’anno hanno arricchito la serata di sabato, ricevendo il riconoscimento di Ambasciatori del Gusto e della Cultura, un premio che sottolinea l’eccellenza e la qualità dell’evento».

Sabato scorso, Castelbuono ha regalato una serata magica confermandosi ancora una volta palcoscenico d’eccellenza per la cultura, il gusto e le meraviglie del territorio. Piazza Castello ha ospitato figure di spicco del mondo del vino e della cultura italiana, vere eccellenze a cui è stato conferito il prestigioso riconoscimento di Ambasciatori del Gusto e della Cultura. Tra i premiati, l’eclettico artista Morgan; Michele Serra, penna sagace e osservatore acuto della società italiana; Marino Bartoletti, voce autorevole del giornalismo sportivo e fine conoscitore della cultura popolare; Andrea Amadei gastronomo, sommelier e voce esperta del programma “Decanter” su Rai Radio 2; infine, anche la neo-associazione di Assovini Sicilia che porta il nome ben azzeccato di “Generazione Next”, simbolo del futuro del settore vinicolo italiano. Il DiVino Festival è stato reso possibile grazie al finanziamento dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Dipartimento Regionale dell’Agricoltura), dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del Comune di Castelbuono.Un grazie agli sponsor RCR Cristalleria Italiana, Tomarchio e Giaconia supermercati. Appuntamento alprossimo anno per continuare a celebrare insieme il gusto, la cultura e la bellezza del territorio madonita.