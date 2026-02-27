Successo per il Carnevale Storico di Castelbuono 2026: le radici di una tradizione che affonda le sue origini nel Cinquecento

Si chiude con un bilancio estremamente positivo il Carnevale Storico di Castelbuono 2026, un’edizione intensa, partecipata e ricca di emozioni che ha confermato, ancora una volta, il valore di una delle manifestazioni più identitarie e sentite dalla comunità castelbuonese.

Nonostante alcune variazioni rese necessarie dalle condizioni atmosferiche, l’evento ha registrato una straordinaria risposta di pubblico e un diffuso clima di entusiasmo, dimostrando grande capacità organizzativa, spirito di adattamento e un forte senso di appartenenza collettiva.

L’edizione 2026 resterà impressa anche per il prestigioso riconoscimento che inserisce il Carnevale di Castelbuono tra i Carnevali Storici d’Italia, un traguardo che valorizza il patrimonio culturale, storico e sociale costruito nel tempo grazie all’impegno di associazioni, volontari, carristi e cittadini.

«Il Carnevale di Castelbuono non è soltanto una festa, ma un patrimonio storico e culturale che attraversa i secoli. Le prime testimonianze documentate risalirebbero al 1582, a conferma di una tradizione già viva e profondamente radicata nella vita sociale del nostro paese. Nel corso dell’Ottocento emergono ulteriori riferimenti che raccontano un Carnevale sempre più centrale nei momenti di aggregazione popolare.

Dal 1921 in poi, la manifestazione risulta documentata con regolarità, mantenendo nel tempo alcune caratteristiche che la rendono unica nel panorama dei carnevali. Tra queste, il ruolo centrale della satira popolare, la partecipazione diffusa della comunità e quella capacità tutta castelbuonese di unire ironia, identità e tradizione», dichiara l’assessore Guarcello.

Grande successo per le sfilate dei carri allegorici, che hanno trasformato il centro storico in un autentico palcoscenico a cielo aperto. L’apertura con mascotte, majorette e tamburi ha regalato momenti di forte impatto scenico e coinvolgimento, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e dinamica capace di coinvolgere tutte le generazioni.

Protagonisti assoluti i carristi — I PicciuttAlternativi e I Folgorati — che con creatività, passione e impegno hanno dato vita a spettacoli di grande qualità, mantenendo viva una delle espressioni più autentiche e amate del Carnevale.

Il Veglione Storico si è confermato cuore pulsante della manifestazione, registrando un’elevata partecipazione e un forte apprezzamento del pubblico. I tre storici gruppi di satira — I Comi Veni si Cunta, I Sarviett Gnutticati e I Quattru da Maiddra — hanno saputo unire ironia, tradizione e attualità, offrendo serate di grande ritmo e divertimento, brillantemente condotte da Gabriele Perrini e Daniele Abbate.

Insieme ai presentatori, il pubblico ha accolto con grande affetto il ritorno sul palco di una figura storica del Veglione, il prof. Vincenzo Perrini, presenza simbolica e profondamente legata alla memoria del Carnevale castelbuonese. Le serate sono state ulteriormente arricchite dall’accompagnamento musicale del gruppo Amici della Musica.

Straordinaria anche la partecipazione dei più piccoli. Il Carnevale dei Bambini, curato dall’Associazione 3Emme, ha regalato momenti di gioia, colore e spensieratezza, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dalle famiglie. Animazione, sorrisi e coinvolgimento hanno trasformato la piazza in uno spazio di festa autentica, interamente dedicato ai bambini.

Particolarmente apprezzato anche il Carnevale vissuto all’interno dell’Istituto Comprensivo “F. S. Minà Palumbo”, che ha rappresentato un momento di grande entusiasmo grazie all’animazione e alla conduzione di Mago Magnum, autore delle attività che hanno portato allegria, magia e spirito carnascialesco tra gli studenti.

Un ringraziamento particolare va al Comitato del Carnevale e all’Associazione I Frastornati, il cui contributo organizzativo, umano e logistico si è rivelato prezioso per la piena riuscita della manifestazione. Un sentito grazie anche alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile e agli sponsor dei gruppi, che con il loro sostegno hanno reso possibile la realizzazione di un Carnevale ricco di contenuti e momenti di qualità.

Il Carnevale Storico di Castelbuono prosegue così il proprio percorso di crescita, rafforzando il suo ruolo culturale e sociale e dando appuntamento alla comunità alla prossima edizione, nel segno della tradizione, della memoria e della festa condivisa.