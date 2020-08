Sulla frana in via Tenente Ernesto Forte interviene il PD Castelbuono

“Andremo al Passetto, porteremo il nostro manifesto incontreremo i cittadini che vivono il disagio della frana e in delegazione con una parte di loro chiederemo un incontro alle Istituzioni per ribadire che lì c’è un bisogno collettivo a cui dare risposta riproponendo la nostra proposta di rendere esecutivo e definitivo il progetto per poi finanziarlo in parte con l’avanzo di amministrazione ed in parte con un mutuo”… questo abbiamo scritto i primi di luglio, così come un anno e mezzo fa, mentre l’amministrazione fa orecchie da mercante, senza ascoltare nessuno e non ritenendo una priorità la Sicurezza dei residenti di Via Tenente Ernesto Forte.”

E’ quanto dichiarato dal circolo del PD di Castelbuono in una nota diffusa su Facebook.