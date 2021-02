Sulla nuova web tv dei Frastornati lo spettacolo integrale “Casa Campagna”

In attesa che i teatri finita l’emergenza possano nuovamente riaprire il sipario, la Compagnia Teatrale i Frastornati è lieta di proporvi – in esclusiva su Gala TV – la commedia brillante in 3 atti “Casa Campagna” di Fabio Massimo Jacobello (riduzione, adattamento e regia a cura di Gabriele Perrini) messa in scena nel corso della stagione teatrale 2019 – 2020.

Riprese e montaggio video a cura di Giuseppe Cucco.

Chi volesse trascorrere qualche oretta in allegria e godersi l’intero spettacolo comodamente dal proprio divano di casa, basterà sintonizzarsi all’indirizzo: https://grangalacastelbuono.jimdofree.com/gala-tv/live/ oppure

su https://www.twitch.tv/videos/910110332

Il divertimento è assicurato.

Se lo spettatore non può andare a Teatro… il Teatro entra nelle vostre case.