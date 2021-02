Sulla pagina del comune alle 21.30 la maschera dei Figli a’ raccamata dal titolo “I nimici a…”

Stasera si conclude il Carnevale 2021, anche se l’emergenza covid-19 ci ha costretti ad una forma inedita svolta interamente online.

La prima sera è stata dedicata ai ricordi, con l’iniziativa “Veglione che Passione” in cui sono stati trasmessi parti di alcune maschere dei gruppi che hanno fatto la storia recente del Veglione negli ultimi vent’anni.

Ieri sera è andata in onda “Quelli che… il Veglione”, diretta con alcuni rappresentanti dei gruppi che hanno discusso, scherzato e ricordato alcuni dei momenti più rappresentativi delle loro partecipazioni al Veglione. È stata una bella pagina che ha visto insieme tutti i gruppi in un clima allegro e di divertimento, quasi come fossero una grande famiglia che porta avanti questa bellissima tradizione.

Infine stasera si concluderà questo Carnevale “diverso” con la maschera degli ultimi arrivati in ordine di tempo, il giovane gruppo de “I Figli a’Raccamata”, rivelazione della scorsa edizione del Veglione e che lascia ben sperare in ordine di tempo. Siamo particolarmente contenti e desideriamo ringraziare questi ragazzi per la loro passione e dedizione nell’aver voluto anche quest’anno mettere in scena la loro maschera.

Di seguito la presentazione del gruppo:

Il gruppo satirico “I Figli a’Raccamata” nasce lo scorso anno dall’idea di sei amici di portare avanti la tradizione del Veglione carnevalesco che da sempre li ha incuriositi per la sua bellezza e il significato che racchiude. Non riuscendo a capire come fosse possibile che questa tradizione così sentita potesse quasi scomparire, lo scorso Carnevale il gruppo decide di esordire sul palco del Veglione presentando al pubblico la prima maschera dal titolo “Cu mancia e duna a manciari, campa e fa campari”, che riscuote un grande successo. Quest’anno, nonostante le innumerevoli difficoltà dovute all’emergenza covid-19 e agli impegni universitari dei partecipanti, il gruppo ha deciso di non demordere, e per amore di questa splendida tradizione ha scelto di presentare lo stesso una breve maschera online. Per salvaguardare l’essenza stessa del Veglione, il gruppo ha deciso di presentare un copione di breve durata, poiché è il contatto con pubblico la vera ragione del Veglione.Augurandosi che sia gradita, I Figli a’Raccamata presentano la maschera dal titolo: “I NIMICI A…”.

Appuntamento dunque a stasera con la maschera presentata da I Figli a’Raccamata, dal titolo “I nimici a…” che sarà trasmessa alle 21.30 in diretta sulla pagina facebook Comune di Castelbuono.