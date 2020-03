Sulle Fontanelle la giunta ammutta u fumi ccu a staglia

(Riceviamo e pubblichiamo da parte del Comitato per Le Fontanelle) – Ricapitoliamo i fatti, giusto per cercare un filo logico negli atti dell’amministrazione in merito alle Fontanelle.

Il 12 gennaio scorso la giunta delibera di presentare una ipotesi progettuale, definita dal Comitato risibile, obsoleta e raffazzonata. L’audizione del sindaco alla V Commissione Formazione, Cultura e Lavoro successivamente conferma l’inutilità di quell’atto: non è un progetto esecutivo e non permette alcuna valutazione, né all’assessorato ai BBCC a cui è stata presentata, tanto meno alla Soprintendenza a cui non era stato nemmeno presentato.

Ma se non è servito a questo, quale può essere stata la motivazione di quell’atto? È evidente: gettare fumo negli occhi della cittadinanza, facendole credere che il progetto fosse pronto e … servire a noi, su un piatto d’argento, il titolo di questo comunicato. D’altra parte il sindaco non poteva fare diversamente, essendosi esposto personalmente quando, nel suo primo soliloquio a Chiazza Nnintra, annunciò l’imminente presentazione del progetto. Non interessava fare un concreto passo avanti, bastava far finta di averlo fatto, nella migliore tradizione dei prestigiatori, bravi a jittari a pruvuliddra nna l’uocchi.

Nell’audizione il progettista Monaco, incalzato da alcuni dei presenti istituzionali, affermò allora che il progetto esecutivo effettivo sarebbe stato presentato entro febbraio. Ad onor del vero ci tocca ammettere che in quel frangente fu sì stabilito il mese ma non venne precisato l’anno.

Ah, però! Vuoi vedere che abbiamo sbagliato tutti ad aver assunto ragionevolmente che si trattasse del 2020? È solo un piccolo dubbio, un tarlo che rode (più il sindaco che noi in verità). Ma ad ogni giorno che passa diventa sempre più certezza: infatti, pur non avendo notizie precise in merito, al momento, considerato anche che il sindaco non ne ha parlato nel suo secondo soliloquio, quello di domenica scorsa A chiazzetta e, ancor più, non risultando nell’albo pretorio alcuna delibera in merito alla presentazione del suddetto progetto esecutivo agli enti competenti, il dubbio si fa certezza: il progetto esecutivo, per quanto basato su linee guida assolutamente deprecabili in ordine ad ottenere un teatro vero, non è stato reso disponibile a fine febbraio 2020. Significa quindi che il febbraio di cui si parlava era quello del 2021. O del 2022?

Sarebbe auspicabile, con riferimento alle Fontanelle, che il sindaco ammettesse il fallimento sia degli obiettivi teatrali, culturali, sociali e architettonici che della capacità di elaborare e rispettare un crono-programma credibile per tempi e sostanza. A meno che … chiudere questo progetto non faccia parte dei suoi obiettivi.

I prestigiatori, quando “iettini a pruvuliddra” almeno divertono il pubblico. Purtroppo a Castelbuono non si diverte più nessuno. O quasi. Abbiamo titolato: Sulle Fontanelle la giunta ammutta u fumi ccu a staglia. Ma forse era meglio Mentri u miedicu studia u malatu sinni va, con la giunta e i progettisti nella parte du miedicu e il finanziamento nella parte du malatu