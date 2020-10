Super riconoscimento al Giro di Castelbuono che da oggi è patrimonio mondiale dell’Atletica Leggera

Per celebrare le due settimane ai campionati mondiali di mezza maratona di atletica leggera Gdynia 2020 (17 ottobre), sei delle più antiche gare podistiche del mondo hanno ricevuto la targa del patrimonio mondiale di atletica leggera .

La targa del patrimonio mondiale di atletica leggera è un riconoscimento basato sulla posizione, assegnato per “un contributo eccezionale alla storia mondiale e allo sviluppo dello sport dell’atletica leggera e delle discipline di atletica fuori dagli stadi come cross country, montagna, strada, trail, ultra-running e race walking ”.

Oggi sei storiche gare su strada si uniscono a un elenco di altri 54 destinatari a cui era stata precedentemente assegnata la targa da quando l’onore è stato inaugurato il 2 dicembre 2018.

Così scrivono i giurati della World Athletics per il Giro di Castelbuono:

Non troverete molti eventi sportivi internazionali con una location così storica come il Giro Podistico di Castelbuono che, dal 1912, si svolge ogni anno attorno ad un percorso ad anello di questa città siciliana del XIV secolo.

Su Facebook la soddisfazione degli organizzatori:

