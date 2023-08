Supergiovane Castelbuono, il punto dopo una settimana di preparazione. Mister Bognanni: «Sono contento, la squadra ha lavorato bene”

Lunedì scorso è cominciata l’avventura in Eccellenza della Supergiovane Castelbuono. Agli ordini dell’allenatore Angelo Bognanni i giocatori della rosa si sono radunati per avviare il periodo di preparazione precampionato al “San Giuliano” di Finale di Pollina, stante l’indisponibilità del “Luigi Failla” di Castelbuono per i lavori di ammodernamento che si concluderanno a settembre.

Ecco il punto con le dichiarazioni del tecnico.

«Al termine di questo primo micro ciclo settimanale. Sono contento perchè la squadra ha lavorato bene su tutti i principi. I ragazzi hanno cominciato a mettere benzina nelle gambe e sono già carichi, hanno voglia di lavorare e nonostante le doppie sedute di allenamenti sono sempre disponibili e hanno voglia di fare bene. Sono giovani che hanno la giusta determinazione per ben figurare e mettersi in mostra. Abbiamo cominciato anche a prendere confidenza anche con i principi tecnici e tattici.

Stiamo lavorando per raggiungere al più presto la condizione per dare il massimo. Con il lavoro ed i sacrifici possiamo fare grandi cose e raggiungere gli obiettivi della società per la permanenza in Eccellenza. Siamo molto fiduciosi.

Nei prossimi giorni programmeremo le prime amichevoli per verificare lo stato di forma della squadra per mettere in pratica le nostre idee tecnico-tattiche.

La società ci è vicina, supportando tutte le esigenze della squadra nonostante le difficoltà logistiche di allenarci fuori sede, facendo sacrifici per non farci mancare nulla. Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere ai tifosi di Castelbuono che sono vicini alla squadra e tutti quelli, e sono sicuro che saranno tanti, che si avvicineranno a noi ed alla società. Grazie, abbiamo bisogno del vostro supporto. Forza Supergiovane Castelbuono».