Svizzera, scoppiano i contagi in hotel per chi indossa solo la visiera, una notizia confermerebbe come prevenire davvero i contagi

E come disse Bragagna al Gran Gala della serata Amarcord del Giro, dietro la visiera non c’è un apicoltore ma un sindaco.

Battute a parte, la vicenda è abbastanza seria e riguarda il dibattito sull’utilità delle visiere in sostituzione delle mascherine per prevenire e limitare i contagi da Covid-19.

Si sa che a Castelbuono per ostinata operazione dell’amministrazione sono state acquistate visiere per circa ventimila euro, in giro se ne vedono pochissime, anzi solo una potremmo dire, e le notizie scientifiche e di cronaca non sono per nulla incoraggianti circa lo sventurato investimento fatto con i soldi pubblici.

L’ultima notizia poco allegra per gli amanti della visiera proviene dalla Svizzera e, come riporta il giornale Ticinonline, riguarda come si è diffuso il contagio in un hotel tra i dipendenti che indossavano la visiera risparmiando quelli che indossavano invece la mascherina. La notizia completa a questo link.