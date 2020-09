Svolta Popolare: “edificio diroccato in area castellana”

“Svolta Popolare per Castelbuono” segnala un edificio comunale diroccato. Continuano ancora le nostre segnalazioni sull’area Castellana per un edificio diroccato e pericoloso.

A seguito di ricognizioni effettuate da questo movimento, su segnalazione di vari cittadini, si è avuto modo di constatare la presenza di un edificio comunale diroccato nell’area Castellana, che necessita al più presto un pronto intervento a salvaguardia della pubblica incolumità. Si tratta di un immobile comunale, ex magazzino Minà, ubicato nell’area Castellana, molto visibile dalla parte posteriore del castello. Come si può abbondare e ridurre in questo stato un bene comunale adibito a magazzino, mentre l’area esterna è adibita a parcheggio per le macchine di servizio comunale e anche della polizia municipale?

Possibile che nessuno, dall’amministrazione ai componenti del museo civico, ad altre istituzioni ed intellettuali locali che frequentano le sale del Castello, veda niente ?

Quest’anno ricorrono i 100 anni dall’acquisto del Castello da parte dei Castelbuonesi , sarebbe stato giusto ed utile non presentarsi a questo appuntamento in questo stato di abbandono e mancanza di decoro dell’area circostante il Castello , area importante dal punto di vista storico e turistico, tema “Area Castellana” per noi molto caro, infatti stiamo effettuando un vero monitoraggio, per cui basta rileggere tutto quello che è stato pubblicato da noi già precedentemente e che continueremo ancora a fare.

Dove è finita la cura e la valorizzazione dell’aria castellana, tema tanto bandizzato in campagna elettorale ed al momento dell’insediamento da parte di questa amministrazione comunale. Chiediamo se l’amministrazione intenda attivarsi, o se si sia mai attivata a riqualificare l’edificio e l’area circostante, e quali progetti, eventualmente, abbia elaborato per la suddetta area. Se intenda mettere l’intera area in sicurezza e renderla decorosa. Inoltre, ci farebbe piacere conoscere, che fine ha fatto una fra le tante determine sindacali pubblicate sull’albo pretorio del Comune di Castelbuono nel giugno 2017, inerente la realizzazione di un intervento congiunto pubblico/privato che aveva come scopo la riqualificazione e la sistemazione dello spazio retrostante il Castello e delle aree vicine. Al fine di raggiungere tali obiettivi, il Sindaco riteneva opportuno incaricare un esperto esterno all’Amministrazione che aveva il compito di coordinare il ripristino e la cura dell’area Castellana.

Tale nomina era stata conferita ad una professionista del settore enogastronomico, che doveva rivestire il ruolo di esperto, a fianco del Sindaco, per la riqualificazione dello spazio pubblico retrostante il Castello. Il nostro paese non merita questa decadenza politica e la scarsa attenzione per i nostri siti storici e per gli edifici comunali. A supporto di questa civica segnalazione si allegano alcune foto delle aree interessate che evidenziano i fatti descritti . Per ” Svolta Popolare per Castelbuono”, Vincenzo Allegra