Svolta Popolare, tanti interrogativi al sindaco sulla gestione dell’emergenza sanitaria

Dopo un’estate a maniche larghe, un autunno di confusione, mancanza di chiarezza e trasparenza da parte del Sindaco. Dopo un’intera estate, fatta all’insegna del divertimento , ora viene partorita una ordinanza farlocca ed impositiva.

Chiediamo al Sindaco: Come mai non è stata applicata l’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.32 del 12/08/2020 atta a tutelare la sicurezza urbana, l’incolumità pubblica per la prevenzione Covid ed l’applicazione di alcune misure e ristrettezze notturne per l’uso di alcol ed assembramenti causati dalla movida?

Cosa fatta dal comune di Cefalù città turistica! Come mai da tempo non sono state sanificate e disinfettante le strade del paese ed i siti più frequentati e sensibili ?

Come mai non sono stati fatti, ad oggi, i tamponi ai dipendenti comunali, alla Polizia Municipale, ai componenti dell’Amministrazione comunale, agli operatori sociali e sanitari,ecc.?

Come mai non viene diramata una circolare, da parte dall’amministazione, per fare chiarezza e luce se a Castelbuono, ad oggi, abbiamo eventuali casi positivi al Covid ed asintomatici?

Come mai ad oggi, visto lo stato di allarme Covid in corso, non da notizie e chiarimenti in merito?

Cosa che democraticamente hanno fatto o stanno per fare altri Sindaci del circondario. Come mai il giornale di Sicilia, ieri, riportava la notizia di un’eventuale struttura, messa a disposizione dalla curia a Castelbuono, per 80 posti letto covid 19?

Noi crediamo che sia necessario ed urgente un’assemblea pubblica cittadina dove il Sindaco chiarisca il motivo per il quale è stata fatta questo tipo di ordinanza che coinvolge solo la parte produttiva e commerciale del paese e non altri. Da tutto questo, si evince la mancanza di dialogo tra Amministrazione e Clero, tra Cittadini ed Amministrazione, tra distretto Sanitario ed Amministrazione. Per Svolta Popolare per Castelbuono Vincenzo Allegra