Talento castelbuonese. Sosteniamo il nuovo album dei When Due

Dopo un lungo lavoro di ricerca e sperimentazione i When Due, band elettro rock di Castelbuono, composta da Walter Mogavero, Leonardo Sferruzza, Antonio Leta e Francesco Schittino, sono in dirittura d’arrivo con il loro secondo album dal titolo “II“.

Se i nostri primi lavori vi sono piaciuti, se siete rimasti piacevolmente sorpresi da “I” e avete ballato con “Pendolo” , potete star tranquilli. Questo album sarà una bomba atomica! When Due

Come segnalato da diverse riviste di settore i When Due sono una band da tenere sott’occhio. Nel 2017 mostrano l’essenza di cui sono fatti pubblicando per Almendra Music l’album “Pendolo“. Suoni elettronici e ritmi incalzanti che lentamente penetrano i timpani dell’ascoltatore facendolo scivolare in un mondo rarefatto e pieno di atmosfere electro.

“Pendolo” risulta essere una vera goduria per gli appassionati del genere, ma ancora di più per chi ha veramente voglia di ampliare i propri confini musicali, scoprendo il magico mondo dell’elettronica e della contaminazione rock che trascende ogni concetto. www.impattosonoro.it

Dunque per supportare i When Due in questa nuova avventura è sufficiente una piccola donazione, scommettiamo su questa eccellenza di Castelbuono così da poter essere “co-produttori” nei lavori di mix, master, grafica, video e promozione del nuovo album: http://sostieni.link/23930