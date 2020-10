Tamponi, mascherine e covid free, i dubbi condivisi sull’articolo di Repubblica

Sta facendo discutere la cittadinanza l’articolo pubblicato sul sito di Repubblica Palermo con il quale si commenta il successo turistico di Castelbuono grazie ai tamponi a tappeto.

C’è il rischio infatti che passi un messaggio sbagliato e fuorviante, infatti non si capisce su quali comprovate basi si possa affermare a Castelbuono lo stretto collegamento tra assenza di casi e obbligo di tamponi a corrieri e commercianti.

Piuttosto, ci sarebbe da seguire i consigli ripetuti e costanti provenienti da tutta la comunità scientifica che raccomandano l’uso costante della mascherina, la pulizia delle mani e non toccarsi il viso, tanto è vero che è fatto obbligo di indossare la mascherina ovunque secondo le recenti prescrizioni governative.

Nell’articolo peraltro si sottolinea che il sindaco indossa sempre visiera e mascherina ma si pubblica una foto a corredo nella quale indossa solo la visiera come è accaduto sempre e innumerevoli altre volte. Ma il sindaco dovrebbe anche ricordare che i pericoli di contagio non vengono solo dai corrieri, ma anche dai turisti che come tutti devono indossare la mascherina e non serve a nulla richiamarli se non lo fanno. Il virus non si previene con le multe ai commercianti, ma indossando tutti le mascherine.

L’articolo di Repubblica è disponibile a questo link.