Teatro: a Spazioscena il 25 febbraio la pièce teatrale “A Testa Sutta”

A TESTA SUTTA

con Giovanni Carta

di Luana Rondinelli

musiche Massimiliano Pace

regia Giovanni Carta

produzione Accura Teatro ROMA

Una Palermo assolata e polverosa fa da sfondo alla storia d’Ubiunnu. Il biondo, bambino dalla pelle chiara e dagli occhi azzurri, è troppo delicato per la vita dura di periferia. Nasce così il rapporto speciale di protezione e di amicizia con il cugino, il suo opposto: il “boss” del quartiere, “nero con gli occhi neri” un dualismo perfetto tra i due cugini, che si completano a vicenda “i piedi e la testa, la testa e i piedi, un gioco, se lo si fa in due non si cade”.

SABATO 25 FEBBRAIO ore 21:15

Associazione Spazioscena – Via Abruzzo 10, Castelbuono

Ingresso € 10 con tessera associativa che puoi richiedere gratuitamente a questo link:

https://bit.ly/3yCDTGS