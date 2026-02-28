Telethon 2025: a Castelbuono raccolti 13.125 euro. Da 34 anni una storia di solidarietà e ricerca

TELETHON 2025 – Ringraziamenti | Il valore di esserci! | Cura Integrità Coraggio Lungimiranza

(Riceviamo e pubblichiamo) – Gentili Castelbuonesi e amici sostenitori dei comuni limitrofi, abbiamo scritto un’altra storia di solidarietà dai grandi risultati.

E’ con grande piacere che a nome di Fondazione Telethon, che mi pregio di rappresentare nel territorio, torno a scrivere, scusandomi per il ritardo, visto che la maratona si è svolta lo scorso dicembre.

Fondazione Telethon e Castelbuono: un cammino lungo 34 anni, caratterizzato da una presenza costante, con impegno a sostegnodella ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Una maratona che ci ha lasciato senza fiato … per un altro record raggiunto: 13.125,00.

Il valore del contributo va ben oltre ciò che è visibile.

E’ nella continuità e nella fiducia che ogni anno la nostra comunità rinnova verso Fondazione Telethon e verso la sua missione: non lasciare indietro nessuno.

Alleanze e legami di valore costruiti nel tempo e che raccontano una storia lunga, importante e bellissima. Lunga perchè è nata 34 anni fa, importante perchè parla del desiderio di sconfiggere le malattie genetiche rare, bellissima perchè è scritta, vissuta e costruita da tante persone a volte diverse, a tratti lontane, eppure vicinissime.

Sono stati giorni emozionanti, a volte frenetici, ricchi di soddisfazione, con un rush finale dal 12 al 14 dicembre nella prestigiosa cornice Auditorium Pacis – Centro Sud.

La maratona è stata animata da varie iniziative che si sono snodate prima e durante la manifestazione:

“dalla festa dell’amicizia” ai “mercatini della solidarietà“, dalle “note musicali” ai “passi di danza”, dalla “distribuzione dei cuoricini” di cioccolato alla “divulgazione del messaggio” sull’importanza del supporto alla ricerca scientifica.

Fondamentale la collaborazionedell’IC F.sco Minà Palumbo di Castelbuono e Isnello, sia prima dell’inizio della manifestazione con i mercatini della solidarietà ad Isnello, sia ad apertura della manifestazione,con un concerto in cui gli alunni si sono esibiti in dolci note, a cura degli insegnanti di indirizzo musicale,ma anche per la distribuzione dei cuoricini di cioccolato, grazie al team delle maestre e professoresse: Daniela Vigneri, Daniela D’Anna, Maria Cocetta Farinella, Alessandra Restivo, Veronica Mocciaro, G.nna Capitummino, capitanate dalla prof.ssa Maricetta Prisinzano. Una grazie doveroso oltre che sentito giunge alla Dirigente per la disponibilità dimostrata e a tutti gli insegnanti, agli alunni e al personale tutto per la partecipazione e l’entusiamo dimostrato.

Che Telethon sarebbe stato senza mercatini della solidarietà! Raffinatezze di mani laboriose per donare donare donare e sostenere la ricerca scientifica.

Grazie a chi ha ideato, a chi ha realizzato, grazie a chi ha donato.

Grazie agli alunni, alle famiglie e agli insegnati dell’I.C. Fsco Minà Palumbo della sede di Isnello, coordinati dalla prof.ssa Giovanna Capitummino.

Grazie agli alunni, alle famiglie e agli insegnati dell’I.C. Pollina, Finale e San Mauro Castelverde, coordinati dalla prof.ssa Anna Carollo.

Anche quest’anno gli alunni, i docenti e il personale tutto dell’Ist. Sup Luigi Tedaldi, Liceo e Scuola Agraria non si sono sottratti alla donazione, con tanti cuori aperti.

Ancora una volta l’Istituzione Scolastica a fianco e a supporto di Fondazione Telethon con grande determinazione.

Durante la manifestazione al Centro Sud, le ballerine della scuola di danza della palestra Aerogym di Enza Cicero si sono esibite con il cuore e con impegno in un intreccio di riflessioni e coreografie, curate da Cristina Occorso. Un atto di vicinanza per sostenere ancora una volta la ricerca scientifica e Fondazione Telethon.

Un grazie di cuore va a Mario Spallino che ci ha sopportate e supportate nella lunga maratona all’interno della prestigiosa location del Centro Sud.

Da qualche anno Telethon sale in quota dritto a 1100 slm, per incontrare generosità madonita, a favore della ricerca scientifica. Gli amici di Geraci, con orgoglio, entusiasmo e determinazione svolgono il ruolo di ambasciatori della ricerca. Un rapporto tra la comunità geragese e Fondazione Telethon che si consolida sempre più. Un grazie stracolmo di affetto e stima ad una persona unica e speciale, il prof. Stefano Neglia e alle inossidabili amiche Anna Carapezza, Graziella Neglia e Rosa Maria.

Insieme abbiamo donato il nostro tempo, la nostra passione, le nostre competenze, abbiamo distribuito cuori di cioccolato: in piazza, nelle scuole, negli uffici, attraverso amici e parenti, dimostrando che la ricerca è un’impresa collettiva che ha bisogno del sostegno di tutti per poter continuare a donare speranza e risposte concrete.

Telethon è un’esperienza faticosa, una vera e propria prova di restistenza fisica, ma tutte le volte indimenticabile. Ma è sempre straordinario vedere come il pubblico reagisce con prontezza, con entusiasmo, con uno spirito di solidarietà meraviglioso e inaspettato. Telethon è una grande organizzazione che si basa sulla trasparenza, su un sistema professionale di controllo dei fondi raccolti, quindi con una credibilità di fronte alla nazione tale da offrire le massime garanzie, meritando la nostra fiducia…e anche i nostri soldi.

Da cuore a cuore e insieme alle insuperabili intancabili Maria Madonia, F.sca Mazzola, Anna Lisa Cusimano, Veronica Valdesi, Laura Antista e Coordinamento Telethon Palermo grazie a tutti per esserci.

Mariella Pitingaro

Responsabile Fondazione Telethon