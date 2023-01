Telethon Castelbuono: un percorso lungo 30 anni

… Telethon Castelbuono… una storia che inizia nel lontano 1992 …

circolo culturale CERES di Via Sant’Anna, un giorno del mese di dicembre, quel giorno stava cominciando una cosa speciale, ma nessuno aveva la minima idea di come sarebbe potuta finire, restammo li per tante ore, insieme alla presidente Mimma Minutella. Non avevamo il numeratore elettronico e scrivemmo la cifra con un pennarello, sopra un foglio di carta. Si raccolsero lire 3.840.000, la raccolta era andata oltre ogni aspettativa.

Un percorso lungo 30 anni, fatto di solidarietà, emozioni, condivisione, storie vere, speranza per chi ogni giorno attende i risultati della ricerca scientifica.

Il filo conduttore che ci ha accompagnati in questi anni è lo slogan:

“La ricerca è la nostra luce in fondo al tunnel…”

che ha fattoregistrare una fortissima partecipazione da parte della comunità castelbuonese e in questi ultimi anni anche di amici di comuni limitrofi.

E allora ricordare i 30 anni di Telethon a Castelbuono diventa una sorta di maratona di sentimenti, di sguardi rivolti verso il passato con riconoscenza nei confronti di quanti si sono adoperati in questi anni e con sempre più consapevolezza che il sostegno alla ricerca scientifica è fondamentale.

Un dovere morale che ha coinvolto tutta la comunità, perché se oggi tante persone con una malattia rara e le loro famiglie hanno la possibilità di guardare al futuro con fiducia, è proprio grazie ai progressi che la ricerca scientifica ha compiuto in questi anni.

A conclusione della 30 esima Maratona Telethon, che si è svolta lo scorso dicembre, il numeratore di Castelbuono ha fermato la sua corsa su un altro risultato record:

13 mila 710 euro (13.710,00)

Un risultato eccezionale, un’incredibile mobilitazione e partecipazione da parte di chi ha scelto di essere a fianco di Fondazione Telethon, nonostante le difficoltà e le incertezze del momento estremamente difficile.

Con grande orgoglio insieme a Luca Cordero di Montezemolo, nostro instacabile Presidente e alle amiche preziose collaboratrici Maria Madonia, Laura Antista, Francesca Mazzola, Marienza Cicero, Anna Lisa Cusimano e Veronica Valdesi e con tutti i sostenitori, vicini e lontani, desideriamo condividere questo risultato, che rispecchia in pieno la fiducia che i Castelbuonesi e tanti amici madoniti hanno per Telethon e a gran voce diciamo:

grazie grazie grazie Castelbuono

Per celebrare questo traguardo, da maggio a dicembre scorso, si sono snodate varie iniziative:

… “io per lei” la campagna di primavera dedicata alla festa della mamma ha segnato l’inizio del percorso delle iniziative, ed ha raggiunto il suo traguardo, posizionandosi sul podio con l’assegno del valore di euro 4751,00 consegnato a Fondazione Telethon.

… “io per lei”è stato un omaggio di Fondazione Telethon a tutte le donne speciali che si definiscono “rare”, con un figlio con malattia rara, ma anche a quelle che nate a loro volta con una patologia genetica, rivendicano il diritto di poter un giorno esse re madri.

Ci siamo fatti portavoce di un racconto corale che ha messo al centro le mamme rare e il loro impegno e abbiamo chiesto a tutti i sostenitori, ancora una volta e a gran voce, di perseguire insieme un grande obiettivo comune: supportare la lotta alle malattie genetiche rare, abbiamo distribuito cuori di biscotto, tra amici, parenti e colleghi, con una risposta di partecipazione concreta.

Lo scorso agosto, con l’edizione numero tre del “Tano Ventimiglia Trophy”, il Tennis Club ha voluto fortemente sostenere la ricerca scientifica ed ha organizzato un torneo che si è giocato rigorosamente con le racchette di legno e in abiti d’ epoca.

Il ricavato delle iscrizioni al torneo e le libere donazioni da parte sia dei giocatori, che dei simpatizzanti presenti, sono state totalmente devolute a Fondazione Telethon, per l’importo di euro 485,00. Un’occasione per siglare il sodalizio tra il Tennis Club e Fondazione Telethon.

Clima di festa al Ristorante Palazzaccio il 2 dicembre, per la cena “a Tavola per Telethon”

Una serata in cui le prelibatezze del noto ristorante sono state totalmente all’insegna della solidarietà. La serata è stata onorata dalla presenza del dott. Riccardo Scivoletto, in rappresentanza di Fondazione Telethon, giunto da Roma per l’occasione, per siglare i 30 anni di Castelbuono a fianco di Fondazione Telethon. Alla serata ha partecipato il sindaco Mario Cicero, che ci ha sempre sostenuto ed è sempre pronto al richiamo di Telethon e a tutelare la manifestazione, gli Assessori, il Segretario Comunale, il Presidente del Museo Civico e tanti amici sostenitori.

All’amico Sandro, ovvero il padrone di casa del noto Ristorante, da sempre molto attivo a sostegno di Telethon, giunge il nostro ringraziamento.

Un grazie immenso all’azienda Fiasconaro, per averci deliziato come sempre con “dolcezza” e all’ Abbazia Sant’Anastasia, due eccellenze del territorio al servizio di una giusta causa.

Grazie allo studio grafico Iperuranio e allo studio fotografico Di Stefano per gli scatti fotografici che arricchiscono il dossier Telethon e al Sig. Castiglia per il supporto tecnico.

Durante la serata sono state ringraziate le amministrazioni che si sono susseguite in questi anni, che non hanno mai fatto mancare il supporto alla maratona e le necessarie attenzioni; tutte le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni culturali, l’oratorio della Madrice Nuova che ha organizzato mercatini per tanti anni e le associazioni sportive.

Nella mobilitazione generale in favore di Telethon, come è stato ricordato non poteva mancare lo sport più amato dagli italiani, con il collaudato appuntamento “la giornata negli stadi”, che ha visto il coinvolgimento della Polisportiva Castelbuono con il dribbling contro le malattie genetiche, la partita della solidarietà, che per alcuni anni si è giocata allo stadio comunale Luigi Failla.

Momenti di solidarietà lo scorso dicembre al Centro Sud per onorare la ricerca scientifica:

– “sulle note della solidarietà”, spettacolare esizione degli alunni dell’I.C. F.sco Minà Palumbo in piccole formazioni da camera, altri in coro e con il flauto dolce ed altri ancora con il pianoforte, coordinati dagli insegnanti di strumenti musicali.

Grazie di vero cuore agli alunni, dai più piccini ai più grandi, agli insegnanti e al personale tutto dell’I.C. F.sco Minà Palumbo Castelbuono e Isnello di ogni ordine e grado. Un grazie particolare giunge alla dirigente prof.ssa F.sca Barberi, che ha accolto senza esitare l’invito di Fondazione Telethon.

– Di alto profilo lo spettacolo a cura di Moger Arte e Musica in “Pierino e il lupo” su musiche e testi di Sergey Prokofiev.

– “Ballando per Telethon” coreografie che ha visto protagoniste 15 piccole ballerine, belle, brave ed eleganti della scuola di danza della palestra Aerogym di Marienza Cicero. E come passi di danza che compongono un balletto, cosi il cammino della ricerca scientifica avanza verso nuovi traguardi. Tre momenti in cui il numeratore non si è fermato un solo istante, grazie alle donazioni delle mamme, nonne, papà e simpatizzanti.

Un grazie di cuore va a Mario Spallino che ci ha sopportate e supportate nella lunga maratona all’interno della prestigiosa location del Centro Sud, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale e dal Centro Polis, a cui giunge il nostro ringraziamento.

Che Telethon sarebbe stato senza mercatini della solidarietà! Raffinatezze di mani laboriose per donare, donare, donare e sostenere la ricerca scientifica.

Grazie a chi ha ideato, a chi ha realizzato, grazie a chi ha donato.

Grazie agli alunni, alle famiglie e agli insegnati dell’I.C. Fsco Minà Palumbo della sede di Isnello.

Grazie agli alunni, alle famiglie e agli insegnati dell’I.C. Pollina, Finale e San Mauro Castelverde.

Anche quest’anno gli alunni, i docenti e il personale tutto dell’Ist. Sup Luigi Tedaldi, Liceo e Scuola Agraria non si sono sottratti alla donazione, con tanti cuori aperti.

Ancora una volta l’Istituzione Scolastica a fianco e a supporto di Fondazione Telethon con grande determinazione.

Da qualche anno Telethon sale in quota dritto a 1100 slm, per incontrare generosità madonita, a favore della ricerca scientifica. Gli amici di Geraci, con orgoglio, entusiasmo e determinazione svolgono il ruolo di ambasciatori della ricerca. Un rapporto tra la comunità geracese e Fondazione Telethon che si consolida sempre più e si proietta nel futuro per dare forza a tutti i coloro che ogni giorno operano nei laboratori, per regalare una speranza a chi combatte con una malattia genetica rara.Un grazie stracolmo di affetto e stima ad una persona unica e speciale, il prof. Stefano Neglia e alle inossidabili amiche Anna Carapezza e Graziella Neglia.

Sono stati giorni emozionanti, a volte frenetici, ma affrontati con dedizione e sorriso, giorni ricchi di soddisfazione per la consapevolezza di contribuire a dare speranza a chi lotta contro una malattia genetica rara.

Telethon è un’esperienza faticosa, una vera e propria prova di restistenza fisica, ma tutte le volte indimenticabile. Ma è sempre straordinario vedere come il pubblico reagisce con prontezza, con entusiasmo, con uno spirito di solidarietà meraviglioso e inaspettato. Telethon è una grande organizzazione che si basa sulla trasparenza, su un sistema professionale di controllo dei fondi raccolti, quindi con una credibilità di fronte alla nazione tale da offrire le massime garanzie, meritando la nostra fiducia…e anche i nostri soldi.

“A conclusione della trentesima edizione, ci rendiamo conto che Telethon e noi siamo diventati adulti e siamo sempre più consapevoli che la speranza di una cura passa solo attraverso Telethon.”

Comunico che Castelbuono è stato inserito nell’Albo dei Comuni del Cuore, per aver sostenuto la ricerca sulle malattie genetiche rare con diverse iniziative di raccolta fondi.

Quale migliore conclusione possibile per questa “nostra” bellissima maratona Telethon!

Castelbuono e Fondazione Telethon: un legame, un’alleanza di grande valore!

Responsabile Referente Fondazione Telethon

Mariella Pitingaro