Telethon: il numeratore di Castelbuono ha fermato la sua corsa sulla cifra record di 11.330 euro

… Telethon Castelbuono… una storia che inizia nel lontano 1992 …

Da quell’anno ad oggi i castelbuonesi conoscono e sostengono la Fondazione Telethon nel perseguimento della sua missione: avanzare verso la cura delle malattie genetiche.

Un percorso lungo 27 anni, fatto di emozioni, condivisione, storie vere, speranza per chi ogni giorno attende i risultati della ricerca scientifica.

I fili conduttori che ci hanno accompagnati in questi anni sono gli slogan:

“La ricerca è la nostra luce in fondo al tunnel…”

#tu come sarai presente?# Rispondi all’appello con tutto il cuore#

che hanno fatto registrare una fortissima partecipazione da parte della comunità castelbuonese.

A conclusione della manifestazione il numeratore di Castelbuono ha fermato la sua corsa su un altro risultato record: Euro 11.330,00.

(della suddetta sommma, 3.810,00 euro sono stati raccolti dagli alunni e dagli insegnanti dell’Istituto Comprensivo F.sco Minà Palumbo Castelbuono e Isnello di ogni ordine e grado, dai più piccini ai più grandi e altri 1.110,00 euro dagli alunni, dagli insegnanti e dal personale tutto dell’Istituto Luigi Tedaldi)

Un grazie pertanto giunge al Preside dell’Istituto Comprensivo che ha accolto senza esitare l’invito di Fondazione Telethon, al Prof. V.zo Meli per l’assoluta determinazione, alla grintosa prof.ssa Maricetta Prisinzano, delegata Telethon, per aver organizzato in modo ineccepibile svariate iniziative, a tutti gli alunni, ai genitori, ai docenti e a tutto il personale per la collaborazione.

Un rigraziamento anche al Preside dell’Istituto Luigi Tedaldi, alla prof.ssa Anna Maria Cangelosi e agli alunni che si sono adoperati per la riuscita della manifestazione.

Gentilissimi castelbuonesi e sostenitori a qualsiasi titolo, Vi giunge il ringraziamento della Fondazione Telethon e con grande orgoglio insieme alle instancabili amiche Maria Madonia, Laura Antista e Francesca Mazzola, Rosaria Prestianni e Daniela Prisinzano desidero condividere questo grande risultato, ottenuto in un momento estremamente difficile, che rispecchia in pieno la fiducia che i castelbuonesi hanno per Telethon.

La maratona è stata animata da varie iniziative che si sono snodate prima e durante la manifestazione:

– il nastro di partenza è stato tagliato dalla Supegiovane Castelbuono, che è scesa in campo indossando i colori della solidarietà per la partita del cuore “il dribbling contro le malattie genetiche”. Alla squadra, ai dirigenti e a tutti i tifosi castelbuonesi giunge il ns ringraziamento;

– un pomeriggio di note musicali, organizzato dal circolo CERES, ha visto protagonisti due giovani musicisti Noemi Mazarese e Davide Lombardo esibirsi su note di Chopin e Mozart nella splendida cornice della Chiesa del Crocifisso.

– al passo di danza … ballando per Telethon… in cui 25 belle eleganti deliziose brave ballerine della scuola di danza Aerogym Enza Cicero, guidati dalla maestra Maria Laura Galbato, si sono esibite per onorare la ricerca scientifica. Durante le coreografie, il numeratore non si è fermato un solo istante grazie alle donazioni delle mamme, nonni e papà, e con un vero rush finale ha spiazzato le aspettative della squadra di Telethon.

E anche quest’ anno Telethon è andato dritto in quota 1100 metri s.l.m., una bella serata a Geraci Siculo, tra crostate, torte, pasticcini e giro di tombola con gli amici del Circolo dell’Amicizia e non solo. Grazie al Presidente del Circolo Sig. Carapezza, al Prof. Neglia e alle amiche Anna Carapezza, Teresa Sottile e Graziella Neglia.

Tra i compagni di viaggio della maratona abbiamo potuto contare anche sul contributo del personale del laboratorio di pasticceria, bar e staff vendita, dell’azienda Fiasconaro, che non si sottrae mai al richiamo di Telethon, con tantiiii cuori aperti. A tutti loro giunge il ringraziamento di Fondazione Telethon, e un grazie soprattutto all’amico Fausto per la sua grande generosità.

Un grazie di cuore a Mario Spallino che ci ha sopportate e supportate nella lunga maratona all’interno della prestigiosa location della Chiesa del Crocifisso, messa a disposizione da Fondazione Sud e dall’amministrazione comunale a cui va il nostro ringraziamento.

Grazie ad Emilio Minutella per aver omaggiato il servizio fotografico, che arricchisce sempre più il dossier Telethon.

Con il sostegno, con l’impegno, con l’entusiasmo, con la perseveranza di tutti è stato possibile raggiungere questo traguardo.

La responsabile di Telethon

Mariella Pitingaro