Tempo d’estate alla Sala Magnum Show: al via le attività per bambini
Sta per partire il programma estivo della Sala Magnum Show, pensato per offrire ai più piccoli mattinate all’insegna del gioco, della socialità e della creatività.
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00, e includono gonfiabili, animazione, laboratori creativi e merenda.
Sono previste diverse formule di partecipazione — giornaliera, settimanale o mensile — per venire incontro alle esigenze delle famiglie.
L’iniziativa si propone come un’opportunità per i bambini di trascorrere il periodo estivo in un ambiente sicuro e stimolante, tra attività ludiche e momenti di condivisione.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 320 911 4972.
Sede delle attività: Sala Magnum Show.
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