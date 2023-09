TENNIS CLUB CASTELBUONO: al via la stagione 2023/2024

Il Tennis Club Castelbuono è pronto a inaugurare una stagione 2023/2024 di tennis che promette di essere emozionante e ricca di opportunità per i tennisti di tutte le età e livelli di abilità. Con un’ampia gamma di programmi e servizi dedicati allo sviluppo delle competenze tennistiche, il club offre un ambiente stimolante per chiunque desideri migliorare le proprie capacità nel mondo del tennis.

Avviamento al Tennis:

Per coloro che desiderano avvicinarsi al tennis per la prima volta, il Tennis Club Castelbuono offre un programma di avviamento dedicato. Gli istruttori esperti guideranno i principianti attraverso le basi del gioco, insegnando le fondamenta tecniche e le regole del tennis. È un’opportunità perfetta per chiunque voglia scoprire il piacere di questo sport.

Pre-Agonistica:

I giovani talenti che aspirano a diventare giocatori competitivi possono partecipare al programma di Pre-Agonistica. Qui, riceveranno una formazione mirata per sviluppare le loro abilità tecniche e tattiche. Gli allenatori esperti lavoreranno con i giovani atleti per prepararli all’agonismo futuro.

Agonistica:

Per coloro che cercano competizioni a livello più elevato, il Tennis Club Castelbuono offre un programma agonistico completo. I giocatori avranno l’opportunità di competere a livello regionale e nazionale, con l’obiettivo di raggiungere i massimi livelli di successo nel tennis.

Perfezionamento Tecnico-Tattico:

Il Tennis Club Castelbuono si impegna a garantire che i giocatori migliorino costantemente le proprie abilità. Il programma di perfezionamento tecnico-tattico offre sessioni avanzate per affinare la tecnica e le strategie di gioco.

Preparazione Atletica Specifica:

La preparazione atletica è fondamentale per eccellere nel tennis. Il club offre programmi specifici per migliorare la resistenza, la forza e l’agilità, garantendo che i giocatori siano al massimo delle loro prestazioni fisiche.

Mental Coaching:

Il Tennis Club Castelbuono riconosce l’importanza della preparazione mentale nel tennis. Il programma di Mental Coaching aiuta i giocatori a sviluppare la concentrazione, la determinazione e la resilienza mentale necessarie per affrontare le sfide del tennis con fiducia.

Per ulteriori informazioni e per iscriverti a uno dei programmi offerti dal Tennis Club Castelbuono, contatta l’istruttore Nazionale AIFS al numero 3294481777.