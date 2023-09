Tennis Club Castelbuono: Filippo Suriano vince la Coppa Giorgio 2023

È Filippo Suriano del tennis Kalta di Palermo il vincitore della Coppa Giorgio 2023; il giovane tennista palermitano ha avuto la meglio in finale sul veterano Saieva del TC Brolo. Partita bellissima sopratutto nel primo set, durato un’ora e venti e che ha visto la vittoria al tie break del palermitano che nel secondo parziale ha invece dominato.

Nel tabellone di quarta Mitra Vince il titolo nel remake della finale del Memorial di due settimane fa su Gattuccio di Palermo. Tra la coppa Giorgio e il Memorial è stato un mese di grande tennis a Castelbuono, con più di 60 atlete e atleti provenienti da tutta la Sicilia. Tutti i giocatori sono rimasti contenti dell’organizzazione e dell’accoglienza e hanno dato appuntamento al 2024.

Grande successo anche di pubblico di appassionati e non che hanno riempito le tribune del tc per tutta la durata dei tornei. Il tennis club castelbuono si dimostra ancora una volta uno dei fiori all’occhiello delle associazioni sportive castelbuonesi, per professionalità, livello tecnico e coinvolgimento di ragazzi e ragazze di tutte le età con enormi ricadute in termini sociali e nella crescita dei giovani; un vero e proprio baluardo contro l’apatia, la mancanza di stimoli il decadimento valoriale di cui soffrono sempre più spesso le nostre comunità. Speriamo le amministrazioni capiscano quanto questi luoghi, queste associazioni, sono preziose e sappiano aiutarle o quantomeno non ostacolarle come purtroppo avviene sempre più spesso.