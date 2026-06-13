TENTA IL COLPO IN FARMACIA MA TROVA LE CASSE AUTOMATIZZATE E RAPINA UN CLIENTE. AGLI ARRESTI UN PALERMITANO

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne palermitano, ritenuto responsabile di due episodi di rapina pluriaggravata, di cui una tentata, e di porto aggravato di strumenti atti ad offendere commessi nel capoluogo lo scorso mese.

I poliziotti della Squadra Mobile sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” hanno, in tal modo, dato esecuzione ad un provvedimento di Custodia Cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’attività di polizia giudiziaria da cui trae origine il provvedimento restrittivo scaturisce da un episodio di rapina in pregiudizio di una farmacia di Mondello, tentata dal 31enne che, dopo essersi finto cliente interessato all’acquisto di un farmaco, estraeva un coltello intimando ai dipendenti di consegnargli l’incasso. Nella circostanza, l’uomo non riusciva a portare a termine l’azione criminosa poiché constatava l’assenza di denaro contante essendo le casse automatizzate e quindi non direttamente accessibili ai dipendenti. Tuttavia, risoluto a non recedere, rivolgeva il coltello nei confronti di un cliente in fila e, sotto minaccia, si faceva consegnare la somma di 100,00 euro che lo stesso custodiva all’interno del portafogli.

Le attività di indagine condotte dai Falchi della Squadra Mobile hanno consentito di ottenere importanti riscontri investigativi in ordine alla responsabilità dell’uomo, difatti, nel corso degli accertamenti effettuati in occasione delle rapine (quella tentata nei confronti della farmacia e quella consumata nei confronti del cliente al suo interno), i poliziotti, attraverso la scrupolosa ricognizione dei sistemi di video sorveglianza presenti nei luoghi degli eventi, (dalla loro visione sono riusciti a ricostruire nella sua interezza il percorso seguito dal rapinatore) e dalle dichiarazioni rese dalle vittime, hanno ristretto il cerchio sull’odierno indagato, restituendo un quadro probatorio fortemente indiziario.

La misura è stata notificata al 31enne palermitano in carcere dove è detenuto per altra causa.