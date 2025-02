Termini Imerese, la viabilità antica in Sicilia: conferenza e visita guidata

Si terrà sabato 15 febbraio 2025 ore 16,30 presso la Chiesa del Monte in Via Mazzini a Termini Imerese oppure in Live streaming la conferenza dal titolo “Lo studio della viabilità antica in Sicilia: tecniche e risultati”. Dopo la presentazione: di don Antonio Todaro, Parroco della chiesa Madre e Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è previsto l’intervento di Luigi Santagati, architetto, Direttore della Rivista “Galleria”. Domenica 23 febbraio 2025 è invece prevista la visita guidata “I segni della viabilità antica: da Agrigentum a Thermae”. Per informazioni e iscrizioni: Tel. 346.8241076 – Email: terminiimerese@bcsicilia.it. Facebook: BCsicilia.

L’esposizione tratterà delle tecniche che permettono di indagare con profitto nello studio della storia dell’antica Sicilia con particolare riferimento alla viabilità dalla preistoria al XIX secolo analizzando nello specifico quella dell’età romana che ha condizionato gli itinerari siciliani sino alla metà del XX secolo. Saranno illustrati i vari approcci metodologici che, tramite l’utilizzo di materiali storici e tecnologie attuali, sono stati applicati allo studio del territorio ed hanno permesso di rintracciare strade, fortificazioni, ponti e manufatti creati nei secoli precedenti. Durante l’escursus saranno mostrati e commentati i vari risultati così ottenuti.

Luigi Santagati, architetto, docente all’Istituto Superiore, membro della Società Sicilia, ha pubblicato alcuni tra i lavori più innovativi degli ultimi decenni sulla Storia e sulla Topografia antica della Sicilia. Nel 2004 ha dato alle stampe la “Carta comparata della Sicilia moderna. Testo di Michele Amari. Tradotta per la prima volta in italiano, integrata ed annotata”, mentre nel 2006 il primo volume dedicato alla “Viabilità e topografia della Sicilia antica. La Sicilia del 1720 secondo Samuel von Schmettau ed altri geografi e storici del suo tempo”. Nel 2010 dà alle stampe il volume “La Sicilia di al-Idrisi ne “Il libro di Ruggero” mentre nel 2012 escono “Castelli e casali della provincia di Caltanissetta e “Storia dei Bizantini di Sicilia”. Nel 2013 pubblica il secondo volume “Viabilità e topografia della Sicilia antica. La Sicilia alto-medievale ed arabo normanna corredata dal Dizionario topografico della Sicilia medievale” e nel 2018 “Ponti antichi di Sicilia dai Greci al 1778. Catalogo ragionato comprendente anche i ponti acquedotti con un’appendice sui traghetti fluviali e marini e con note tecniche sulla datazione dei ponti”, infine nel 2023 “Palermo e la Conca d’oro da Roma al XIX secolo. Piante, strade e ponti romani e medievali.

In allegato Ponte romano a Leonforte sulla via Catania-Termini.