Terribile incendio a Gratteri. L’appello del Vescovo Marciante

Incendio Gratteri. Vescovo Marciante: “Occorre organizzare una protesta generale. Tra incendi e calo demografico avanza la desertificazione”

Foto tratte da Facebook

Notte di fuoco sulle Madonie e di apprensione per la Comunità di Gratteri (PA) alla quale il Vescovo di Cefalù S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante ha espresso vicinanza per il vasto incendio che ha devastato il territorio e minacciato il borgo. Appena appresa la notizia, Mons. Marciante ha rivolto la sua preghiera a San Giacomo Apostolo, Patrono di Gratteri, per la custodia dei cittadini e per il sostegno ai soccorritori.

“Sono vicino alla comunità di Gratteri per l’ingente danno ambientale subito” così si è rivolto il Vescovo Marciante al Sindaco Giuseppe Muffoletto e al Parroco don Nicola Crapa nel suo messaggio di vicinanza. “Ormai il fenomeno degli incendi è diventato insopportabile – continua mons. Marciante che invita tutti a reagire -. Occorre organizzare una protesta generale davanti all’inerzia colpevole dei vari Governi regionali. Mi dispiace tanto. Tra incendi e calo demografico avanza la desertificazione della Sicilia”.