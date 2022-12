Terroir, Madonie Tasting Experience. L’evento promozionale per le specialità enogastronomiche legate al territorio madonita

Ascolta l'articolo

[orogastronomico.it] In enologia, è il rapporto che lega un vitigno al microclima e alle caratteristiche minerali del suolo in cui è coltivato. È questo che determina il carattere e rende unico un vino. Il concetto di terroir a Cefalù, in provincia di Palermo, si estende e prende la forma di un evento che punta a esaltare non solo il vino, ma anche le tante altre eccellenze del territorio.

Si è svolto domenica 18 dicembre a Cefalù Terroir, Madonie Tasting Experience.

L’evento

Nella raffinata cornice del ristorante Galleria di Cefalù, degustazione di prodotti e preparazioni gastronomiche uniche, scoperta di nuovi sapori e conversazione diretta con i produttori.

Le aziende di Terroir

Un vero e proprio salotto del gusto, arricchito da intrattenimento musicale e interviste con giornalisti, dove i protagonisti saranno i prodotti locali madoniti. Vino, olio, salumi, formaggi, ma anche biscotti e pasta. Infatti, saranno presenti le aziende vitivinicole Abbazia Santa Anastasia di Castelbuono, Castellucci Miano di Valledolmo e Tenuta San Giaime di Gangi e cinque aziende agroalimentari: Salumi Canzone di Caccamo, azienda Giaimo Olio Mallìa cultivar Crastu di San Mauro Castelverde, Pasta Muscarella di Sciara, Formaggi Sarlo di San Mauro Castelverde e il biscottificio Mocciaro di Cefalù.

Il ristorante Galleria di Cefalù nasce dall’idea di Angelo Daino e Giuseppe Provenza, due giovani imprenditori che hanno creato all’interno dei locali del Museo Mandralisca un laboratorio artistico permanente.

Il ristorante Galleria di Cefalù

“Nella nostra location – affermano i due titolari – avremo il piacere di ospitare otto espositori di aziende agroalimentari e vitivinicole che presenteranno le specialità di un territorio ricco di eccellenze, sempre più votato all’ospitalità turistica e capace di offrire sapori, emozioni, bellezze naturali e tante occasioni di benessere”.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere le innumerevoli specialità enogastronomiche artigianali legate al territorio madonita.