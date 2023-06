The Guardian, Ypsigrock esempio di virtuosismo non-profit

Il celebre quotidiano britannico The Guardian ha segnalato Ypsigrock come esempio virtuoso non-profit, inserendolo tra 8 festival etici europei eclettici e convenienti, dove il profitto passa in secondo piano.

In basso il link all’articolo e la traduzione.

https://www.theguardian.com/travel/2023/jun/22/ethical-music-festivals-in-the-uk-and-europe

Nascosta tra i monti Madonie e il mare sulla costa nord della Sicilia si trova la città medievale di Castelbuono – la sede insolita del principale festival indie-rock italiano.

Ypsigrock ha visto artisti come alt-J e Primal Scream sul palco, ma quest’anno presenta il “rock emotivo” di Ekkstacy, la band di jazz/elettronica the Comet is Coming e il gruppo vincitore del premio Mercury Young Fathers.

Giunto alla sua 26ª edizione, il festival è stato fondato dall’associazione non-profit Associazione Culturale Glenn Gould, che promuove iniziative culturali per valorizzare e sviluppare la regione. L’associazione gestisce anche un programma di inclusione sociale con la Fondazione Con il Sud. Si prefigge di migliorare l’accessibilità degli eventi nel sud Italia trovando modi per permettere alle persone con disabilità di partecipare attivamente ai festival.