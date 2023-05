«The Independent», Ypsigrock è tra i migliori 14 festival d’Europa

Il quotidiano online “The Independent”, uno dei più popolari nel Regno Unito, anche quest’anno ha incluso l’edizione 2023 di Ypsigrock tra i 14 festival musicali migliori in Europa. L’articolo, disponibile a questo indirizzo, è stato scritto dalla corrispondente Roisin O’Connor, che ha incluso il festival indie di Castelbuono in una speciale lista che raccoglie 14 importanti eventi musicali europei.

L’obiettivo della O’Connor è proporre ai suoi lettori (per la maggior parte inglesi) il meglio dell’offerta festivaliera musicale al di là dei confini britannici, che sono famosi per la qualità della loro musica.

Ecco la traduzione di quanto scritto nell’articolo:

Sarebbe difficile trovare un altro festival in Europa che si svolga in un contesto così unico come Ypsigrock. Il festival ha luogo nel piccolo villaggio siciliano di Castelbuono, a circa un’ora di auto da Palermo, con il suo palco principale allestito nella piazza baciata dal sole di un imponente castello medievale. Se i panorami mozzafiato e la cucina da leccarsi i baffi non sono sufficienti a impressionarti, il fatto che a Ypsigrock non si esibiscono gli stessi artisti due volte dovrebbe farlo. Mentre la Sicilia sta diventando sempre più una meta turistica di tendenza – grazie in parte al successo della popolare serie televisiva “White Lotus” e agli endorsement di celebrità del calibro di Madonna, Bradley Cooper e Katy Perry – è improbabile sentire molte voci inglesi a Castelbuono. A meno che tu non conosca le parole come “ice cream” (“gelato”), “Aperol Spritz” (”Aperol Spritz”) and “pizza” (”pizza”)”, siamo certi che te la caverai alla grande.»

Roisin O’Connor