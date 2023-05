Tilda Swinton e Michael Shannon passeggiano “in piazza” a Castelbuono

Ieri, domenica 30 aprile nel corso principale di Castelbuono, si è verificato un evento che ha portato un po’ di glamour nel centro madonita: due star del cinema mondiale, Tilda Swinton e Michael Shannon, sono stati avvistati durante una passeggiata nel corso principale del paese.

I due attori, che si trovano attualmente in Sicilia per girare il nuovo film di Joshua Oppenheimer, “The End”, sembravano godersi una piacevole passeggiata sotto il tiepido sole primaverile, tra le suggestive vie di Castelbuono.

Tilda Swinton, conosciuta per i suoi ruoli in film come “Only Lovers Left Alive”, “Le cronache di Narnia” e “Michael Clayton” film che gli è valso l’oscar come migliore attrice non protagonista è un’artista dal fascino ipnotico, androgino e trasformista. Michael Shannon, noto per le sue interpretazioni in “Animali notturni” e “Revolutionary Road”, che gli sono valse ben due nomination agli Oscar.

La presenza di Swinton e Shannon ha suscitato grande curiosità tra i residenti e i turisti presenti a Castelbuono, che lungo il corso principale hanno potuto scrutare i due attori da vicino.