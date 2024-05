Tirocinanti universitari. Rinnovata la convenzione della Pro Loco con l’Università degli Studi di Palermo

La Pro Loco Castelbuono APS ha rinnovato per altri 5 anni la convenzione con l’Università degli Studi di Palermo per ospitare studenti universitari interessati a svolgere un tirocinio curriculare previsto dal loro piano di studi.

Criterio prevalente ma non vincolante sarà la frequenza a Scienze del Turismo od equipollente con un livello buono-eccellente di conoscenza di una lingua straniera.

I tirocinanti presterebbero assistenza diretta e/o telefonica indicando mete, servizi, soluzioni alloggiative e di ristorazione che il territorio offre.

Si occuperebbero di elaborare, avviare e monitorare le strategie di social media marketing dell’Associazione iniziando a sperimentare alcune professioni del futuro tipo quella del Social Media Manager; potrebbero quindi contribuire a raggiungere l’obiettivo di una strutturata promozione turistica/economica del territorio.

Ulteriori informazioni: 3687836603

Sede tirocinio: Pro Loco, via Dafni 5.