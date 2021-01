Tombola con Mago Magnum domenica 24 gennaio

Visto il periodo cosi strano si torna a giocare insieme a Magnum alla mitica Tombola , domenica 24 gennaio ore 17.Per passare un paio di orette in mia compagnia con tante risate & tanti premi per ambo , terno ,quaterna , cinquina… in più super premio per la tombola 2 fantastici premi offerti dai nostri sponsor :

– Vivaio Garden Castelbuono Un buono per una bellissima pianta da € 20,00 – Caffe’ Greta Mandala-castelbuono Un buono da € 20,00 da consumare nel punto vendita.

Costo cartella € 1,00 con consegna a domicilio al 320/9114972ritiro presso negozio di Enzo Mandala’ (aperto anche in zona rossa)

Vi aspettiamo numerosi