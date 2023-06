“Toolkit for museum” | Bando di selezione per 60 professionisti museali: curatori, registrar, educatori e comunicatori

Al via la seconda edizione di “Toolkit for museum” corso di formazione gratuito rivolto ai professionisti museali, promosso dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (Roma) con un bando di selezione aperto a 60 partecipanti tra professionisti attivi in o per istituzioni museali, pubbliche e private.

Il percorso si rivolge a professionisti già attivi con esperienza nel settore intenzionati ad accrescere e aggiornare il proprio bagaglio di competenze ma anche a neo professionisti che abbiano concluso il percorso di studi ed è specificatamente pensato per alcune tra le figure professionali essenziali nella gestione delle istituzioni museali: il curatore, il registrar, il responsabile dei servizi educativi e il comunicatore.

Le istituzioni museali d’eccellenza coinvolte per l’edizione 2023 sono: i Musei Civici Bologna | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, la Fondazione Musei Civici di Venezia, i Musei Civici di Reggio Emilia, il Parco archeologico del Colosseo, e le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo (Napoli).

Le candidature sono aperte fino al 27 giugno 2023 ed è possibile candidarsi attraverso il link:

https://candidature.fondazionescuolapatrimonio.it/toolkitformuseum/

Per maggiori informazioni in merito al corso:

www.fondazionescuolapatrimonio.it/toolkitformuseum