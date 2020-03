Tormenta di neve sulle Madonie: strada SP 54 impraticabile

Le strade sono state investite dalla tormenta e sono state rese impraticabili – come fanno sapere dagli uffici della Città Metropolitana di Palermo -. Il servizio predisposto dalla Direzione Viabilità sta consentendo il pronto intervento per garantire la sicurezza sulle strade innevate. Il personale cantoniere e i facenti funzioni di capi cantonieri, avvalendosi della terna in dotazione alla Direzione e distaccata sulle Madonie, hanno ripulito la SP 54, strada che collega Petralia con Collesano e la SP 113 che costeggia Piano Battaglia.

Sul posto il personale della Direzione, l’Ingegnere Elio Venturella che coordina i lavori di pulizia delle strade, informa tempestivamente e costantemente le forze dell’ordine ed il Sindaco Metropolitano Leoluca Orlando, al fine di garantire la sicurezza sulle strade di montagna, soprattutto in questo periodo emergenziale in cui la viabilità è di primaria importanza per consentire vie di fuga ai mezzi di soccorso per garantire la salute pubblica”

(Fonte: PalermoToday.it)