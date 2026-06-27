Torna Castelbuono è una Favola 2026: cinque giorni di teatro, laboratori e spettacoli per tutta la famiglia
Torna anche quest’anno “Castelbuono è una Favola”, la rassegna dedicata al teatro ragazzi e alle famiglie, in programma dal 1 al 5 luglio 2026. La nuova edizione si distingue per una significativa novità: il festival prende il via già da mercoledì, estendendosi per cinque giorni consecutivi fino a domenica, con un calendario ricco che intreccia spettacoli, laboratori e attività all’aria aperta.
Tutti gli appuntamenti in calendario sono gratuiti e pensati per un pubblico ampio, con particolare attenzione alle famiglie: gli spettacoli in cartellone sono adatti a bambini e bambine dai 4 anni in su.
Il Parco delle Rimembranze resta il cuore della rassegna. Anche quest’anno gli spettacoli abitano i quartieri di Castelbuono: Largo Suor Rosina La Grua (all’incrocio tra via Benedettini e via Ypsigro), via Petagna e via Leonardo Piraino diventano palcoscenici a cielo aperto. In questi spazi si alternano spettacoli delle compagnie ospiti e i saggi conclusivi del laboratorio teatrale annuale “Pronti, sipario!”, curato dalla Compagnia I Trovatori svolto con ragazze e i ragazzi di Castelbuono, momento centrale di restituzione alla comunità.
Accanto agli spettacoli, il programma include anche attività di laboratorio tra cui il laboratorio di lettura creativa “Il filo invisibile” a cura di 3EMME. Due appuntamenti diurni completano il programma. Sabato 4 luglio, alle 10:00, l’Eremo di Liccia ospita “Le tracce del sole”, esposizione e dimostrazione di cianotipia a cura di Francesco Norata e Stefano Minutella. Domenica 5 luglio a partire dalle 10:00, con partenza presso l’Eremo di Liccia, il Gruppo Scout Agesci Castelbuono 1 guida il pubblico in una passeggiata tra i boschi delle Madonie, in compagnia degli allievi di Utopia Piccola Società Teatrale e DiAria.
La rassegna è promossa dal Comune di Castelbuono, con la direzione artistica di Giuseppe Vignieri a cura della Compagnia I Trovatori, con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo, in collaborazione con GEM Saltimatti Castelbuono. Si ringraziano: Compagnia di DiAria, Stefania Sperandeo, Teatro dei 3 Mestieri, Piccolo Teatro Patafisico, La Casa di Creta, Utopia Piccola Società Teatrale, Collettivo V.A.N. e tutti quanti stanno collaborando attivamente alla realizzazione di Castelbuono è una favola 2026.
PROGRAMMA 2026 – Castelbuono è una favola
Mercoledì 1 luglioOre 17:00 · Largo Suor Rosina La Grua
Le avventure di B14NC4Spettacolo degli allievi della Compagnia DiAria
Ore 18:00 · Largo Suor Rosina La Grua
La Disavventura di PinocchioSpettacolo degli allievi “Pronti, sipario!” – II anno
a cura della Compagnia I Trovatori
Giovedì 2 luglioOre 17:30 · Largo Suor Rosina La Grua
Le avventure di GiufàSpettacolo degli allievi “Pronti, sipario!” – I anno
a cura della Compagnia I Trovatori
Ore 20:30 · Parco delle Rimembranze
Il Mago di OzSpettacolo degli allievi del laboratorio teatrale a cura di Stefania Sperandeo
Venerdì 3 luglioOre 18:30 · Parco delle Rimembranze
Il filo invisibileLaboratorio di lettura creativa a cura di 3EMME
Ore 21:00 · Parco delle Rimembranze
Mata e GrifoneSpettacolo della Compagnia Teatro dei 3 Mestieri
Sabato 4 luglioOre 10:00 · Eremo di Liccia
Le tracce del soleEsposizione e dimostrazione di cianotipia
a cura di Francesco Norata e Stefano Minutella
Ore 17:30 · Via Petagna
Sogno di una notte di mezza estateSpettacolo degli allievi del Piccolo Teatro Patafisico
Ore 21:00 · Parco delle Rimembranze
Cappuccetto RozzoSpettacolo della Compagnia La Casa di Creta
Domenica 5 luglioOre 10:00 · Eremo di Liccia
Passeggiata tra i boschi delle MadonieA cura del Gruppo Scout Agesci Castelbuono 1,
in compagnia degli allievi di Utopia Piccola Società Teatrale e DiAria
Ore 17:30 · Via Leonardo Piraino
Il paese delle meraviglieSpettacolo degli allievi di Utopia Piccola Società Teatrale
Ore 21:00 · Parco delle Rimembranze
Lino e LoneSpettacolo del Collettivo V.A.N.
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