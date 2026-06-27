Torna Castelbuono è una Favola 2026: cinque giorni di teatro, laboratori e spettacoli per tutta la famiglia

Torna anche quest’anno “Castelbuono è una Favola”, la rassegna dedicata al teatro ragazzi e alle famiglie, in programma dal 1 al 5 luglio 2026. La nuova edizione si distingue per una significativa novità: il festival prende il via già da mercoledì, estendendosi per cinque giorni consecutivi fino a domenica, con un calendario ricco che intreccia spettacoli, laboratori e attività all’aria aperta.

Tutti gli appuntamenti in calendario sono gratuiti e pensati per un pubblico ampio, con particolare attenzione alle famiglie: gli spettacoli in cartellone sono adatti a bambini e bambine dai 4 anni in su.

Il Parco delle Rimembranze resta il cuore della rassegna. Anche quest’anno gli spettacoli abitano i quartieri di Castelbuono: Largo Suor Rosina La Grua (all’incrocio tra via Benedettini e via Ypsigro), via Petagna e via Leonardo Piraino diventano palcoscenici a cielo aperto. In questi spazi si alternano spettacoli delle compagnie ospiti e i saggi conclusivi del laboratorio teatrale annuale “Pronti, sipario!”, curato dalla Compagnia I Trovatori svolto con ragazze e i ragazzi di Castelbuono, momento centrale di restituzione alla comunità.

Accanto agli spettacoli, il programma include anche attività di laboratorio tra cui il laboratorio di lettura creativa “Il filo invisibile” a cura di 3EMME. Due appuntamenti diurni completano il programma. Sabato 4 luglio, alle 10:00, l’Eremo di Liccia ospita “Le tracce del sole”, esposizione e dimostrazione di cianotipia a cura di Francesco Norata e Stefano Minutella. Domenica 5 luglio a partire dalle 10:00, con partenza presso l’Eremo di Liccia, il Gruppo Scout Agesci Castelbuono 1 guida il pubblico in una passeggiata tra i boschi delle Madonie, in compagnia degli allievi di Utopia Piccola Società Teatrale e DiAria.

La rassegna è promossa dal Comune di Castelbuono, con la direzione artistica di Giuseppe Vignieri a cura della Compagnia I Trovatori, con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo, in collaborazione con GEM Saltimatti Castelbuono. Si ringraziano: Compagnia di DiAria, Stefania Sperandeo, Teatro dei 3 Mestieri, Piccolo Teatro Patafisico, La Casa di Creta, Utopia Piccola Società Teatrale, Collettivo V.A.N. e tutti quanti stanno collaborando attivamente alla realizzazione di Castelbuono è una favola 2026.

PROGRAMMA 2026 – Castelbuono è una favola

Mercoledì 1 luglioOre 17:00 · Largo Suor Rosina La Grua

Le avventure di B14NC4Spettacolo degli allievi della Compagnia DiAria

Ore 18:00 · Largo Suor Rosina La Grua

La Disavventura di PinocchioSpettacolo degli allievi “Pronti, sipario!” – II anno

a cura della Compagnia I Trovatori

Giovedì 2 luglioOre 17:30 · Largo Suor Rosina La Grua

Le avventure di GiufàSpettacolo degli allievi “Pronti, sipario!” – I anno

a cura della Compagnia I Trovatori

Ore 20:30 · Parco delle Rimembranze

Il Mago di OzSpettacolo degli allievi del laboratorio teatrale a cura di Stefania Sperandeo

Venerdì 3 luglioOre 18:30 · Parco delle Rimembranze

Il filo invisibileLaboratorio di lettura creativa a cura di 3EMME

Ore 21:00 · Parco delle Rimembranze

Mata e GrifoneSpettacolo della Compagnia Teatro dei 3 Mestieri

Sabato 4 luglioOre 10:00 · Eremo di Liccia

Le tracce del soleEsposizione e dimostrazione di cianotipia

a cura di Francesco Norata e Stefano Minutella

Ore 17:30 · Via Petagna

Sogno di una notte di mezza estateSpettacolo degli allievi del Piccolo Teatro Patafisico

Ore 21:00 · Parco delle Rimembranze

Cappuccetto RozzoSpettacolo della Compagnia La Casa di Creta

Domenica 5 luglioOre 10:00 · Eremo di Liccia

Passeggiata tra i boschi delle MadonieA cura del Gruppo Scout Agesci Castelbuono 1,

in compagnia degli allievi di Utopia Piccola Società Teatrale e DiAria

Ore 17:30 · Via Leonardo Piraino

Il paese delle meraviglieSpettacolo degli allievi di Utopia Piccola Società Teatrale

Ore 21:00 · Parco delle Rimembranze

Lino e LoneSpettacolo del Collettivo V.A.N.