Torna il Carnevale di Termini Imerese: tra le novità la sfilata dei carri nella parte alta, i gruppi appiedati e il video mapping

Dal 23 febbraio al 4 marzo nella cittadina in provincia di Palermo si rinnova l’appuntamento con le tradizionali maschere di “u nannu” e “a nanna”, la sfilata di sette carri e tanti spettacoli

Palermo, 17 febbraio 2025 – Torna in grande stile il Carnevale di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Si tratta del carnevale più antico della Sicilia e tra i più antichi d’Italia, con testimonianze di questa festa datate 1848. Pare che un gruppo di napoletani, in fuga per le sommosse popolari che stavano sconvolgendo il nostro Paese, trovò rifugio proprio a Termini, portando con sé usanze e tradizioni che influenzarono profondamente la cultura locale. Furono proprio loro a dare il via al Carnevale di Termini. Due sono le maschere che contraddistinguono questo carnevale: “U Nannu” e “A Nanna”. “U Nannu” rappresenta la personificazione del Carnevale, un personaggio gioviale che, alla mezzanotte del Martedì Grasso, viene condannato al rogo. Una condanna che simboleggia la fine del periodo di allegria e quindi la purificazione. “A Nanna”, invece, è una figura femminile unica nel panorama carnevalesco siciliano. Simboleggia il dolore e la penitenza della Quaresima, rappresentando la continuità e la fertilità dopo la morte del “Nannu”.

“Un’edizione che racconta storia, arte e tradizione – dice il deputato regionale Luigi Sunseri – Stiamo parlando del carnevale più antico della Sicilia, che da quest’anno è entrato a far parte dei riconosciuti Grandi Eventi della Regione siciliana. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rilanciare questa antica festa, anno dopo anno, rendendola sempre più attrattiva. E non potrebbe essere altrimenti, visto che si parla tanto di destagionalizzazione. Il Carnevale si inserisce proprio tra gli eventi di grande richiamo turistico. Già lo scorso anno abbiamo avuto un numero importante di presenze. Quest’anno puntiamo a nuovi record. Dietro una festa simile c’è un lavoro impegnativo: si muove un’intera comunità”.

“Stiamo cercando di coniugare tradizione e l’innovazione – dice Maria Terranova, sindaco di Termini Imerese – Abbiamo iniziato prestissimo l’organizzazione perché per far crescere un evento come il Carnevale occorre una seria programmazione e importanti investimenti pubblici. Già nei primi mesi del 2024 è stato pubblicato il bando per i carri con la presentazione dei bozzetti dei maestri cartapestai che, già dall’indomani, si sono messi al lavoro per realizzare i sette carri che renderanno uniche le sfilate di giorno 2 e di giorno 4 marzo”. Tra le novità di quest’anno, come spiega lo stesso primo cittadino, i carri gruppi mascherati apriranno la parata e saranno in perfetta sintonia con i carri allegorici. Altra novità è il video mapping che sarà proiettato, per tutte le giornate del Carnevale, sulla facciata del municipio. In piazza Duomo ci sarà anche una tensostruttura, all’interno della quale si potranno trovare laboratori di cartapesta, aree food ed esibizioni di artisti locali. Organizzare un evento simile è davvero molto impegnativo, soprattutto dal punto di vista della sicurezza.

Nel corso della presentazione del Carnevale, che si è tenuta presso la sala Pio La Torre all’Ars, erano presenti anche le maschere tradizionali “U Nannu” e “A Nanna”, insieme a una rappresentanza dei gruppi appiedati. Questa edizione del Carnevale è stata resa possibile grazie alla Regione Siciliana, con il contributo di Città Metropolitana di Palermo, Enel, Autorità Portuale della Sicilia Occidentale e di tanti altri sponsor.

IL PROGRAMMA

DOMENICA 23 FEBBRAIO

VIA VITTORIO AMEDEO

Ore 16 – Apertura ufficiale del Carnevale con la sfilata dei gruppi mascherati e del Carro dei Nanni.

PIAZZA DUOMO

Ore 17,30 – Consegna delle Chiavi di Città ai Nanni.

Ore 18 – Mapping: Il Carnevale che si rinnova, Proiezione Artistica.

Ore 18,30 – Inaugurazione: La Casa dei Nanni.

Ore 21 – VerticalStage: Chiaramente – TrioTantillo Ponente.

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO

PIAZZA DUOMO

Ore 16 – Apertura della Casa dei Nanni.

Ore 17 – Concorso Laboratorio: La Carta Pesta.

Ore 18 – Mapping: Il Carnevale che si rinnova, Proiezione Artistica.

Ore 19 – Incontro con i Nanni.

Ore 21,30: Carnivalcool – Djset.

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

PIAZZA DUOMO

Ore 16 – Apertura della Casa dei Nanni.

Ore 17 – Concorso: Le Maschere di Picasso.

Ore 18 – Mapping: Il Carnevale che si rinnova, Proiezione Artistica.

Ore 18,30 – HipHopCarnival Lezione e Jam in maschera dai 7 anni di età.

Ore 21,30 – AmuniACarnivalivari – Djset.

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

PIAZZA DUOMO

Ore 16 – Apertura della Casa dei Nanni.

Ore 17 – Concorso Laboratorio: I Maccarruna Na Maidda.

Ore 18 – Mapping: Il Carnevale che si rinnova, Proiezione Artistica.

Ore 18,30 – Dancehall Carnival Lezione and Jam in maschera Dai 12 anni di età.

Ore 21,30 – CarnevalCaraibico.

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO

PIAZZA DUOMO

Ore 16 – Apertura della Casa dei Nanni.

Ore 17 – Concorso Laboratorio: Mascherine e Cappellini.

Ore 18 – Mapping: Il Carnevale che si rinnova, Proiezione Artistica.

Ore 21 – Le Matrioske: I balli della Tradizione. Classica Mazurka e Controdanza.

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

PIAZZA DUOMO

Ore 16 – Apertura della Casa dei Nanni.

Ore 17 – “Narrazione delle storie del Carnevale Termitano”.

Ore 18 – Mapping: Il Carnevale che si rinnova, Proiezione Artistica.

Ore 18,30 – “Costruiamo insieme i personaggi storici del Carnevale”.

Ore 21 – Intrattenimento Musicale Sirah.

Ore 22,15 – Intrattenimento Musicale SpinRockets.

SABATO 1 MARZO

PIAZZA DUOMO

Ore 16 – Apertura della Casa dei Nanni.

Ore 17,30 – Premiazioni Concorsi.

Ore 18 – Mapping: Il Carnevale che si rinnova, Proiezione Artistica.

Ore 21 – Amuni al CarnivalCool – Djset.

DOMENICA 2 MARZO

LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO

Ore 12 – Apertura Circuito Carnevale.

Ore 16 – Apertura ufficiale del Carnevale con la sfilata dei gruppi mascherati e dei Carri Allegorici.

SPETTACOLO DEI CARRI E DEI GRUPPI

Ore 16,30 – “Coci Cu Mia” a seguire votazione della Giuria.

Ore 17 – “Le Emozioni di Inside out” a seguire votazione della Giuria.

Ore 17,30 – “A Passiata Ro Re Carnalivari” a seguire votazione della Giuria.

Ore 18 – “Non è tutto oro quello che luccica” a seguire votazione della Giuria.

Ore 18,30 – “Il Mito Siciliano” a seguire votazione della Giuria.

Ore 19 – “L’essenziale” a seguire votazione della Giuria.

Ore 19,30 – “U Nanno ca Nanna”.

Ore 20,30 – DJ Set Radio Italia.

LUNEDÌ 3 MARZO

PIAZZA DUOMO

Ore 9,30 – Grande Sfilata delle Scuole “Fra storia e leggenda. Gli elementi della natura Siciliana”.

MARTEDÌ 4 MARZO

VIA VITTORIO AMEDEO

Ore 16 – Gransfilata dei gruppi mascherati e dei Carri Allegorici.

PIAZZA DUOMO

Ore 16,30 – Apertura della Casa dei Nanni.

Ore 18 – Mapping: Il Carnevale che si rinnova, Proiezione Artistica.

Ore 20,30 – Lettura del Testamento.

Ore 21 – VerticalStage: Bubas Band – Michela Sacco quartet Il bello il bullo il grattino.

Ore 22,30 – Premiazione.

Ore 23 – Spettacolo Pirotecnico.

Tutti i giorni dal 24/02 al 01/03 dalle 9.00 alle 13.00 I Nanni visiteranno le scuole di Termini Imerese.