Torre Conca e Cefalù tra le 30 spiagge più belle della Sicilia secondo il Corriere

C’è anche un pezzo delle Madonie nella classifica pubblicata dal Corriere della Sera, che inserisce Torre Conca, nel territorio di Pollina, e la spiaggia di Cefalù tra le 30 spiagge più belle della Sicilia. Un riconoscimento che premia due autentici gioielli della costa tirrenica, apprezzati per il mare cristallino, i paesaggi e la loro bellezza naturale.

Ma per un’intera generazione di castelbuonesi questa notizia è soprattutto l’occasione per fare un tuffo nei ricordi. Perché Torre Conca, almeno negli anni Ottanta e Novanta, non era Torre Conca.

Era semplicemente la Valtur.

Il motivo era semplice: proprio lì sorgeva il celebre villaggio turistico Valtur, diventato un punto di riferimento così importante da sostituire, nel linguaggio comune, il nome ufficiale della spiaggia. Ancora oggi, a Castelbuono, basta dire “andiamo alla Valtur” e tutti sanno perfettamente dove si sta andando.

Da lì iniziava un vero e proprio itinerario balneare che ha accompagnato le estati di migliaia di castelbuonesi.

Subito dopo c’era la spiaggia dei Pini, un piccolo angolo appartato, riservato e, diciamolo, con una fama un po’… osé. Era il luogo scelto da chi cercava tranquillità e un pizzico di libertà in più. Oggi quella spiaggia è quasi scomparsa, divorata lentamente dall’erosione marina, ma continua a vivere nei racconti di chi l’ha frequentata.

Proseguendo si arrivava a Santa Maria, autentica succursale estiva di Castelbuono. La concentrazione di castelbuonesi era tale che sembrava di passeggiare in piazza Margherita la domenica mattina. Bastavano pochi minuti per incontrare parenti, amici, compagni di scuola, vicini di casa e qualcuno che, immancabilmente, ti chiedeva: «Quando siete arrivati?».

E a Santa Maria c’era anche un’altra istituzione: Nino “il Panino”. Con il suo furgone attrezzato parcheggiato nello spiazzo lungo la SS113 preparava panini che, dopo una mattinata trascorsa tra tuffi e partite a pallone sulla spiaggia, sembravano i più buoni del mondo. Per generazioni di giovani e ragazzini affamati, quella sosta era praticamente obbligatoria. Ancora oggi, a sentirne parlare, il ricordo si sblocca.

Poi arrivava la spiaggia della Stazione, oggi praticamente inesistente. Era la meta preferita di chi non sopportava la folla e cercava un po’ di tranquillità. In compenso bisognava fare attenzione alle enormi pietre, sia sulla battigia che in acqua: entrare in mare senza assestarsi un doloroso colpo alle dita dei piedi era quasi impossibile.

Più avanti si apriva la grande spiaggia di Sant’Ambrogio, forse la più varia di tutte. C’era un po’ di tutto: ghiaia fine, sabbia, ciottoli e fondali diversi, capaci di soddisfare ogni preferenza.

Infine, la meta delle grandi occasioni: la spiaggia di Cefalù, anche lei presente nella classifica del Corriere della Sera. Sabbia finissima, mare trasparente e colori che, agli occhi dei bambini di allora, sembravano davvero quelli dei Caraibi.

Erano estati senza smartphone, senza social network e senza gruppi WhatsApp. Ci si dava appuntamento senza bisogno di scrivere un messaggio, perché si sapeva già dove trovare gli amici. Le spiagge avevano un nome ufficiale, ma anche quello inventato dalla gente. Ed è quest’ultimo che, spesso, è sopravvissuto al tempo.

Per questo la notizia del riconoscimento assegnato oggi a Torre Conca e alla spiaggia di Cefalù vale doppio. Da una parte celebra due luoghi straordinari della nostra costa; dall’altra riporta alla memoria un pezzo di storia estiva condivisa da intere generazioni di castelbuonesi. E, almeno per loro, Torre Conca continuerà ad avere un solo nome: la Valtur.