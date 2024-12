TRA CIELO E MARE, il calendario 2025 dell’Acqua Geraci, un omaggio alla bellezza della Sicilia

(20/12/2024) L’Acqua Geraci presenta il Calendario 2025, TRA CIELO E MARE, che celebra la straordinaria bellezza dei paesaggi siciliani attraverso una selezione di immagini evocative e suggestive.

Un omaggio visivo alla bellezza senza tempo della Sicilia attraverso immagini che trasmettono serenità e invitano alla contemplazione del cielo, del mare e della natura, rivelando una profonda connessione tra territorio e cultura.

Le fotografie che compongono il calendario, scattate dal fotografo Enrico Sortino, si caratterizzano per i cieli limpidi, tranquilli tramonti e le nuvole bianche che si riflettono sull’acqua cristallina del mare, creando un gioco di luci e ombre che arricchisce il racconto visivo. Questo riflesso diventa una metafora della dualità dell’esistenza: la bellezza e la fragilità, il sogno e la realtà.

Ogni mese del calendario offre uno scorcio unico delle coste marine siciliane, invitando a scrutare l’orizzonte in un abbraccio di colori e atmosfere che richiamano la bellezza della nostra terra.

Tra i soggetti iconici presenti nel calendario, si possono ammirare:

Le barche , che evocano il legame dell’uomo con il mare, simbolo di navigazione e scoperta.

Un faro , che guida i navigatori e rappresenta un punto di riferimento in un mondo spesso confuso.

Un cavallo , simbolo di libertà e grazia.

Abitazioni, che raccontano storie di un passato affascinante.

Il calendario 2025 dell’Acqua Geraci non è solo un utile strumento per tenere traccia del tempo, ma anche una celebrazione della vita, della natura e della bellezza che ci circonda; un invito a fermarsi e apprezzare i piccoli momenti della giornata, come i tramonti che permettono allo spettatore di osservare l’orizzonte in tutta la sua vastità, e il fascino di una Sicilia che continua a ispirare artisti e viaggiatori.