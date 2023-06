Tradizione incontra Innovazione: La Festa di San Giovanni a Castelbuono si tinge di Green

TRADIZIONE

La Festa di San Giovanni a Castelbuono (PA) è una tradizionale sagra durante la quale sono messe a bollire nelle “quarare” (grandi recipienti di rame) alimentate da fuochi di legna, per le vie del paese, fave secche e patate che poi saranno offerte gratuitamente a tutti i passanti.

La degustazione viene allietata anche da gruppi di animazione musicale fissi ed itineranti. Un rito propiziatorio per l’avvenuto raccolto, di sapore pagano, ma ricco di fascino.

Tra fave, appena scolate e fumanti, vino e musica di mandolini, chitarre e fisarmoniche, scorre la festa con tanto divertimento, fino a tarda notte.

INNOVAZIONE

A nostro parere in tutte le feste, sagre o manifestazioni pubbliche con somministrazione di cibi o bevande che si svolgeranno nel Comune di Castelbuono, dovrebbero essere utilizzate stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili o stoviglie, posate e bicchieri monouso, completamente biodegradabili o compostabili, certificati. Il “MaterBi” per esempio.

Questo nuovo indirizzo ambientale, in linea anche con le direttive che la Comunità Europea ha emanato, potrebbe essere applicato in occasione della Festa di San Giovanni 2023 organizzata con il patrocinio oneroso del Comune di Castelbuono. E’ un invito che la nostra Associazione rivolge da subito alle attività economiche, alle Associazioni, ai gruppi spontanei partecipanti alla Festa di San Giovanni 2023 per riflettere sulla tematica e divenire apripista del plastic free a Castelbuono.

Tutto ciò con l’auspicio che il Consiglio comunale approvi un Regolamento delle “Ecofeste”, cioè un protocollo che si prefigga l’obiettivo di “bandire la plastica dal proprio territorio, ridurre ulteriormente la produzione dei rifiuti, incentivare la raccolta differenziata, promuovere e sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali”.