Tragedia a Petralia Soprana, muore un’anziana investita da un’auto

(GdS.it) – Una donna di 75 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulla statale 290 in contrada Madonnuzza a Petralia Sottana. L’anziana ha riportato gravi ferite alla testa.

È stato inviato l’elisoccorso per soccorrere la paziente. I sanitari del 118 hanno cercato di stabilizzarla ma non appena è arrivata al pronto soccorso la donna è morta. Ad investirla un uomo alla guida di una Fiat Panda. L’auto è stata sequestrata. L’automobilista rischia una denuncia per omicidio stradale.