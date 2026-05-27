Tragedia sulla SS113: perde la vita cefaludese Giuseppe Allegra

Un drammatico incidente stradale ha scosso oggi la comunità cefaludese e l’intero comprensorio. Sulla Statale 113, alle porte di Cefalù, ha perso la vita Giuseppe Allegra, conosciuto da tutti come “Pinello”. Una tragedia improvvisa che ha lasciato sgomenti amici, conoscenti e cittadini, increduli davanti a una notizia che in poche ore ha suscitato profonda commozione.

Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla famiglia, mentre il dolore per la scomparsa di Pinello si è rapidamente trasformato in un sentimento collettivo condiviso dall’intera comunità.

Anche l’Amministrazione comunale di Cefalù ha espresso la propria partecipazione al lutto attraverso le parole del sindaco Daniele Tumminello, che ha voluto ricordare come quel tratto della SS113, fino a Buonfornello, sia stato più volte teatro di incidenti gravissimi, spesso con conseguenze mortali.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato gli interventi già avviati per aumentare la sicurezza stradale nella zona dell’Ogliastrillo: dall’installazione della segnaletica elettronica con indicazione dei limiti di velocità in entrambi i sensi di marcia, fino alla richiesta di posizionamento di autovelox, con l’obiettivo di contrastare l’alta velocità e promuovere una guida più prudente.

Una tragedia che riaccende ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza lungo la SS113 e sulla necessità di prevenire nuovi incidenti su un’arteria troppo spesso segnata dal dolore.