Trameventi accende i motori, in pole position la sfilata di moda “Liberamente”

Si accendono i motori dell’associazione culturale Trameventi ETS per il via dei quattro appuntamenti di dicembre, in programma alla sala Morici del Museo naturalistico delle Madonie “Minà Palumbo”, eventi organizzati con il patrocinio del Comune di Castelbuono.

Si comincia domenica 7 dicembre con il fashion event “Liberamente”. A seguire in primo piano il teatro con la rappresentazione del monologo “Bastianazzo”, tratto da i Malavoglia e interpretato da Fabrizio Ferracane che sarà in scena sabato 13 dicembre. Il giorno dopo la terza edizione della rassegna “Castelbuono Film Festival” con la proiezione del film “Spaccaossa” alla presenza del regista e attore protagonista Vincenzo Pirrotta e gli attori Giovanni Calcagno e Rossella Leone che riceveranno i riconoscimenti per il film vincitore. Infine il 20 dicembre luci accese sulla nona edizione del “Premio Castelbuono – eccellenze e contaminazioni di castelbuonesità”.

Sulla passerella del red carpet di sala Morici, domenica 7 dicembre, riflettori puntati sulle collezioni di Giusi Cusimano. Saranno tre i momenti della sfilata che vedranno in evidenza un mix di sinergie a cominciare da quella che unisce, con profonda amicizia, la stilista a Sergio Castiglia, hair stylist castelbuonese da anni apprezzato professionista a Milano. “La nostra amicizia – ha detto Cusimano – si alimenta uno della creatività dell’altro. Questo nuovo appuntamento è nato dallo spunto detto al telefono che è diventato un progetto. Con Sergio ci appassioniamo quando l’obiettivo è creare qualcosa di bello. Liberamente nasce proprio per far conoscere la nostra arte in un modo libero e privo di altre contaminazioni”. Anche Castiglia conferma lo stesso pensiero. “Basta poco tra noi due per accendere il motore della creatività. Liberamente è un evento dove l’arte è libera di esprimere la propria essenza”.

La prima collezione dal nome ‘Tramontana’ vedrà protagonisti capi spalla e cappotti oversize dove il colore diventa calore, diventa forma, diventa look, indossate dalle modelle curate nelle acconciature da Castiglia e nel trucco da Lucrezia Conoscenti.

La seconda è un omaggio alla Sicilia terra di mari e di ventu, otto abiti che rimandano alle onde o allo scirocco infuocato in un tripudio di forme tridimensionali, di colori, di tessuti leggeri e impalpabili, ampie gonne e stretti corsetti, quasi un racconto su abito della Sicilia incantata.

Un omaggio della serata sarà riservato alle clienti che negli anni hanno portato lustro all’atelier Cusimano. Una sezione dedicata ad alcuni degli abiti più belli e rappresentativi, realizzati per le occasioni importanti e che fanno del Tailor Made un vanto per Castelbuono.

Tutto sotto La regia del video maker Leonardo Bruno che proietterà immagini a tema, la musica di Luciana Scialabba, in arte Who is Lucienne, e i momenti di danza con le coreografie di Alex Chiaramonte di Arteinmovimento.

La serata, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, sarà presentata da Giovanna Gebbia.